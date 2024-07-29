Об этом Прицкер сообщила во время встречи с журналистами в Киеве, информирует 24 Канал.

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Спецпредставитель США по восстановлению Украины уходит с должности

Я должна сказать с грустью в сердце: конгрессовые требования ограничивают мое время на этой должности одним годом. Поэтому это мое последнее путешествие в Киев в качестве спецпредставителя. Но я остаюсь предана этой миссии и этой работе,

– сообщила она.

Кроме этого, она заверила, что и после ее увольнения американская администрация продолжит работать над вопросом восстановления Украины.

"Я не единственная, кто предана этой работе, администрация Байдена предана экономическому восстановлению Украины, поэтому в нашей работе будет постоянство", – заявила она.

Добавим, что Пенни Прицкер также сообщила, что за неполный год с момента назначения это была ее 6 поездка в Украину.

