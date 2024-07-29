Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Собственно, эта помощь по безопасности будет включать в себя средства ПВО и артиллерийские боеприпасы HIMARS. Однако, это не все.

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США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

США объявили о новом пакете помощи по безопасности для Украины в размере до 200 миллионов по программе специальных президентских полномочий,

– советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Отметим, что помощь в сфере безопасности будет включать средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды, противотанковые ракеты Javelin.

Кроме этого, министерство обороны также предоставляет долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств ПВО, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.