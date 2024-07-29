Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Власне, ця безпекова допомога включатиме в себе засоби ППО та артилерійські боєприпаси HIMARS. Однак, це не все.

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США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 мільйонів за програмою спеціальних президентських повноважень,

– радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Зазначимо, що безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Крім цього, міністерство оборони також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів ППО, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.