Пенс заявил, что не может отменить результаты выборов в США: Трамп это гневно отрицает
Глава США Дональд Трамп не готов расстаться со своим креслом и требует отменить результаты президентских выборов. С этой просьбой Трамп даже обратился к вице-президенту США Майку Пенсу. Однако тот оказался бессильным.
Майк Пенс в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что не имеет достаточно полномочий для того, чтобы повлиять на результаты выборов в США. Об этом сообщает The New York Times.
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Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, об этом политики говорили 5 января во время еженедельного обеда с президентом.
Позиция Дональда Трампа
Зато Дональд Трамп назвал эту информацию фейком. Он отметил, что Пенс имеет полномочия, чтобы действовать.
Сообщение New York Times о комментариях вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, – это фейковые новости. Он никогда такого не говорил,
– говорится в заявлении Трампа.
Он снова назвал выборы в США "коррумпированными в спорных штатах и незаконными".
Заметим, 6 января Конгресс США окончательно утвердит результаты выборов президента.
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Трамп отказывается отдавать президентское кресло
- Президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах. Трамп неоднократно пытался обжаловать результаты выборов. Однако победа Байдена очевидна.
- 14 декабря Коллегия выборщиков США утвердила победу Джо Байдена на выборах. Он получил 306 голосов из 270 необходимых. У Дональда Трампа – 232 голоса.
- Сейчас в США продолжается "переходный период" для передачи власти новому президенту.
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