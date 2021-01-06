Глава США Дональд Трамп не готов расстаться со своим креслом и требует отменить результаты президентских выборов. С этой просьбой Трамп даже обратился к вице-президенту США Майку Пенсу. Однако тот оказался бессильным.

Майк Пенс в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что не имеет достаточно полномочий для того, чтобы повлиять на результаты выборов в США. Об этом сообщает The New York Times.

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Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, об этом политики говорили 5 января во время еженедельного обеда с президентом.

Позиция Дональда Трампа

Зато Дональд Трамп назвал эту информацию фейком. Он отметил, что Пенс имеет полномочия, чтобы действовать.

Сообщение New York Times о комментариях вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, – это фейковые новости. Он никогда такого не говорил,

– говорится в заявлении Трампа.

Он снова назвал выборы в США "коррумпированными в спорных штатах и ​​незаконными".

Заметим, 6 января Конгресс США окончательно утвердит результаты выборов президента.

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