Пенс заявив, що не може скасувати результатів виборів у США: Трамп це гнівно заперечує
Очільник США Дональд Трамп не готовий попрощатися зі своїм кріслом та вимагає скасувати результати президентських виборів. З цим проханням Трамп навіть звернувся до віцепрезидента США Майка Пенса. Однак той виявився безсильним.
Майк Пенс у розмові з Дональдом Трампом заявив, що не має достатньо повноважень для того, щоб вплинути на результати виборів у США. Про це повідомляє The New York Times.
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Як пише видання з посиланням на власні джерела, про це політики говорили 5 січня під час щотижневого обіду з президентом.
Позиція Дональда Трампа
Натомість Дональд Трамп назвав цю інформацію фейком. Він наголосив, що Пенс має повноваження, щоб діяти.
Повідомлення New York Times щодо коментарів віцепрезидента, які він нібито допустив в розмові зі мною сьогодні, – це фейкові новини. Він ніколи такого не казав,
– мовиться в заяві Трампа.
Він знову назвав вибори в США "корумпованими в спірних штатах і незаконними".
Зауважимо, 6 січня Конгрес США остаточно затвердить результати виборів президента.
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Трамп відмовляється віддавати президентське крісло
- Президент США Дональд Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах. Трамп неодноразово намагався оскаржити результати виборів. Однак перемога Байдена очевидна.
- 14 грудня Колегія вибірників США затвердила перемогу Джо Байдена на виборах. Він отримав 306 голосів з 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси.
- Зараз в США триває "перехідний період" для передачі влади новому президенту.
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