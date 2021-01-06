Очільник США Дональд Трамп не готовий попрощатися зі своїм кріслом та вимагає скасувати результати президентських виборів. З цим проханням Трамп навіть звернувся до віцепрезидента США Майка Пенса. Однак той виявився безсильним.

Майк Пенс у розмові з Дональдом Трампом заявив, що не має достатньо повноважень для того, щоб вплинути на результати виборів у США. Про це повідомляє The New York Times.

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Як пише видання з посиланням на власні джерела, про це політики говорили 5 січня під час щотижневого обіду з президентом.

Позиція Дональда Трампа

Натомість Дональд Трамп назвав цю інформацію фейком. Він наголосив, що Пенс має повноваження, щоб діяти.

Повідомлення New York Times щодо коментарів віцепрезидента, які він нібито допустив в розмові зі мною сьогодні, – це фейкові новини. Він ніколи такого не казав,

– мовиться в заяві Трампа.

Він знову назвав вибори в США "корумпованими в спірних штатах і незаконними".

Зауважимо, 6 січня Конгрес США остаточно затвердить результати виборів президента.

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