Это значит, что с 1 августа ждать повышения пенсий не следует.

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Четвертое повышение в октябре

Однако до конца года размер соцвыплат таки изменится. Следующее повышение запланировано на 1 октября. Именно тогда вырастет минимальная пенсионная выплата для неработающих лиц в возрасте от 65 лет и имеющих страховой стаж:

мужчины не менее 35 лет,

женщины – не менее 30 лет.

Она составит 2680 гривен. Также планируется установление ежемесячной компенсационной выплаты в размере 300 гривен лицам от 70 до 75 лет.

Последнее повышение пенсии произошло 1 июля. Минимальная пенсия выросла на 93 гривны и составила 2027 гривен. Это связано с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Как происходит начисление пенсий во время войны

Украина, несмотря на войну, продолжает выплаты в различных социальных программах. В частности, пенсии в июле профинансированы на 100%. Как сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, на эти нужды уже перечислили 49 миллиардов гривен. Что на 15% больше, чем в июле прошлого года.

Обратите внимание! Украинцы, уехавшие за границу, спасаясь от войны, будут продолжать получать выплаты. В Пенсионном фонде отметили, что не ведут учет уехавших из страны.

В Пенсионном фонде заверили, что все вынужденно перемещенные лица могут получить пенсионные выплаты по временному месту жительства. Те пенсионеры, которые получали деньги Укрпочтой, могут сделать это с помощью платежной системы "Быстрая копейка" Сбербанка.

Также есть вариант с внутренними перевести по Укрпочте. Следует заметить, что если выплаты человек не получает в течение 6 месяцев, то их могут заморозить. Для восстановления нужно обращаться в Пенсионный фонд.

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