Це означає, що з 1 серпня чекати підвищення пенсій не слід.

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Четверте підвищення у жовтні

Однак до кінця року розмір соцвиплат таки зміниться. Наступне підвищення заплановане на 1 жовтня. Саме тоді зросте мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих осіб віком від 65 років і тих, хто має страховий стаж:

чоловіки не менше 35 років,

жінки – не менше 30 років.

Вона становитиме 2680 гривень. Також планується встановлення щомісячної компенсаційної виплати у розмірі 300 гривень особам віком від 70 до 75 років.

Останнє підвищення пенсії відбулося 1 липня. Мінімальна пенсія зросла на 93 гривні та становила 2027 гривень. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Як відбувається нарахування пенсій у час війни

Україна попри війну продовжує виплати у різних соціальних програмах. Зокрема, пенсії у липні профінансовані на 100%. Як сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, для цих потреб вже перерахували 49 мільярдів гривень. Що на 15% більше ніж у липні минулого року.

Зверніть увагу! Українці, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, продовжуватимуть отримувати виплати. У Пенсійному фонді зазначили, що не ведуть облік тих, хто поїхав з країни.

У Пенсійному фонді запевнили, що всі вимушено переміщені особи можуть отримати пенсійні виплати за тимчасовим місцем проживання. Ті пенсіонери, які отримували гроші Укрпоштою, можуть зробити це з допомогою платіжної системи "Швидка копійка" Ощадбанку.

Також є варіант з внутрішніми переказати Укрпоштою. Варто зауважити, що, якщо виплати людина не отримує протягом 6 місяців, то їх можуть заморозити. Для відновлення – потрібно звертатись до Пенсійного фонду.

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