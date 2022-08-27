Пенсионный фонд Украины объяснил, что страховой стаж – это период, за который человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Во время него он каждый месяц платит страховые взносы.
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Как начисляют пенсию
"Страховой стаж" был введен законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 1 января 2004 года.
Периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж, когда считают пенсию за периоды до 1 января 2004 года согласно закону "О пенсионном обеспечении". После 1 января 2004 года законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В Пенсионном фонде отмечают, что к страховому стажу приравнивают весь трудовой стаж, который человек получил до 1 января 2004 года. В частности, и периоды обучения на дневной (очной) форме в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.
После 1 января 2004 года в страховой стаж засчитывается время обучения только при условии добровольной уплаты единого социального взноса.
"Время обучения подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, изданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах обучения", – сообщили в ПФУ.
Пенсии в Украине
- Пенсионный фонд сообщал, что на финансирование пенсий в августе было выделено 5,6 миллиарда гривен. Из них 1,1 миллиарда гривен выплатят через отделение "Укрпочты", а 4,5 миллиарда гривен – через уполномоченные банки. Кстати, пенсии у военных с начала года выросли на 3 тысячи до почти 9 тысяч гривен.
- В Минсоцполитики заявляли о переиндексировании пенсий и социальных выплат для всех нуждающихся категорий граждан до конца 2022 года. Кроме того, с 1 октября будет стартовать программа для поддержки пенсионеров. Для украинцев старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, вырастет до 3 тысяч гривен. Таким образом, они будут получать эту пенсию независимо от их дохода.