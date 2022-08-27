Пенсионный фонд Украины объяснил, что страховой стаж – это период, за который человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Во время него он каждый месяц платит страховые взносы.

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Как начисляют пенсию

"Страховой стаж" был введен законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 1 января 2004 года.

Периоды трудовой деятельности засчитываются в страховой стаж, когда считают пенсию за периоды до 1 января 2004 года согласно закону "О пенсионном обеспечении". После 1 января 2004 года законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В Пенсионном фонде отмечают, что к страховому стажу приравнивают весь трудовой стаж, который человек получил до 1 января 2004 года. В частности, и периоды обучения на дневной (очной) форме в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

После 1 января 2004 года в страховой стаж засчитывается время обучения только при условии добровольной уплаты единого социального взноса.

"Время обучения подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, изданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах обучения", – сообщили в ПФУ.

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