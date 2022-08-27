Пенсійний фонд України пояснив, що страховий стаж – це період, за який людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Під час нього вона кожного місяця платить страхові внески.
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Як нараховують пенсію
"Страховий стаж" запровадили законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 1 січня 2004 року.
Періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу коли рахують пенсію за періоди до 1 січня 2004 року згідно із законом "Про пенсійне забезпечення". Після 1 січня 2004 року законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
У Пенсійному фонді зазначають, що до страхового стажу прирівнюють весь трудовий стаж, який людина здобула до 1 січня 2004 року. Зокрема, й періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.
Після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.
"Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання", – повідомили в ПФУ.
Пенсії в Україні
- Пенсійний фонд повідомляв, що на фінансування пенсій у серпні виділили 5,6 мільярда гривень. З них, 1,1 мільярда гривень виплатять через відділення "Укрпошти", а 4,5 мільярда гривень – через уповноважені банки. До речі, пенсії у військових від початку року зросли на 3 тисячі, до майже 9 тисяч гривень.
- В Мінсоцполітики заявляли про переіндексування пенсій та соціальних виплат для всіх нужденних категорій громадян до кінця 2022 року. Крім цього, з 1 жовтня стартуватиме програма для підтримки пенсіонерів. Для українців старше 70 років, які мають повний страховий стаж, зросте до 3 тисяч гривень. Таким чином вони будуть отримувати цю пенсію незалежно від їх доходу.