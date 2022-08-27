Пенсійний фонд України пояснив, що страховий стаж – це період, за який людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Під час нього вона кожного місяця платить страхові внески.

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Як нараховують пенсію

"Страховий стаж" запровадили законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 1 січня 2004 року.

Періоди трудової діяльності зараховуються до страхового стажу коли рахують пенсію за періоди до 1 січня 2004 року згідно із законом "Про пенсійне забезпечення". Після 1 січня 2004 року законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У Пенсійному фонді зазначають, що до страхового стажу прирівнюють весь трудовий стаж, який людина здобула до 1 січня 2004 року. Зокрема, й періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Після 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.

"Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання", – повідомили в ПФУ.

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