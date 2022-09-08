Пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины. Об этом рассказали в ПФУ.

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В каких случаях пенсионер не получит пенсию

Если пенсионер уедет за границу на постоянное место жительства , то пенсионные выплаты из Украины ему могут прекратить. Это предусмотрено законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Отмечается, что пенсионер будет продолжать получать выплаты за рубежом только в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

В противном случае перед отъездом пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и получить выплаты за полгода вперед.

Кто может подавать документы на пенсию во время военного положения

В Украине идет военное положение. Часто возникает вопрос, могут ли близкие родственники подавать заявление на назначение пенсии вместо самого заявителя.

ПФУ задали вопрос: "Можно ли, чтобы заявление на назначение пенсии и все необходимые документы за меня в орган Пенсионного фонда подала моя дочь?". В ведомстве дали разъяснения.

"Законодательством предусмотрено, что пенсии назначаются по личному обращению заявителя или автоматически (без обращения) в определенных законом случаях", - подчеркнули в ПФУ.

Но есть исключение: если гражданин недееспособен, или его дееспособность ограничена, то заявление о назначении пенсии с необходимыми документами подается законным представителем.

Кроме того, обращение о назначении пенсии можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно – через вебпортал электронных услуг.

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