Пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины. Об этом рассказали в ПФУ.
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В каких случаях пенсионер не получит пенсию
Если пенсионер уедет за границу на постоянное место жительства , то пенсионные выплаты из Украины ему могут прекратить. Это предусмотрено законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.
Отмечается, что пенсионер будет продолжать получать выплаты за рубежом только в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.
В противном случае перед отъездом пенсионер может обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и получить выплаты за полгода вперед.
Кто может подавать документы на пенсию во время военного положения
В Украине идет военное положение. Часто возникает вопрос, могут ли близкие родственники подавать заявление на назначение пенсии вместо самого заявителя.
ПФУ задали вопрос: "Можно ли, чтобы заявление на назначение пенсии и все необходимые документы за меня в орган Пенсионного фонда подала моя дочь?". В ведомстве дали разъяснения.
"Законодательством предусмотрено, что пенсии назначаются по личному обращению заявителя или автоматически (без обращения) в определенных законом случаях", - подчеркнули в ПФУ.
Но есть исключение: если гражданин недееспособен, или его дееспособность ограничена, то заявление о назначении пенсии с необходимыми документами подается законным представителем.
Кроме того, обращение о назначении пенсии можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно – через вебпортал электронных услуг.
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