ПФУ задали вопрос: "Можно ли, чтобы заявление на назначение пенсии и все необходимые документы за меня в орган Пенсионного фонда подала моя дочь?". В ведомстве дали разъяснения.

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Кто может подавать документы

Законодательством предусмотрено, что пенсии назначаются по личному обращению заявителя или автоматически (без обращения) в определенных законом случаях,

– отметили в ПФУ.

Но есть исключение: если гражданин недееспособен, или его дееспособность ограничена, то заявление о назначении пенсии с необходимыми документами подается законным представителем.

Кроме того, обращение о назначении пенсии можно подать в любом сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно – через вебпортал электронных услуг.

Прибавки к пенсиям украинцев

В Украине некоторые категории льготников могут рассчитывать на повышенные пенсионные выплаты и надбавки к ним. Государство несколько раз планирует пересмотреть размер выплат в текущем году.

Прежде всего, речь идет об участниках боевых действий – так около 400 тысяч человек получат от государства повышенные на 45% пенсионные выплаты – размер вырастет на 834 гривны. Также Кабмин увеличил военнослужащим на 2 тысячи пенсии, которые были назначены до 1 марта 2018 года.

С 1 июля также установлена минимальная пенсия с учетом надбавок, повышений, доплат лицам, которым она назначена по военному закону Украины (пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности) в размере 3 854 гривны.

До конца этого года пенсии будут повышать еще дважды – осенью и зимой. На повышение выплат с октября могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнилось более 70 лет – для них выплаты повысят на 300 гривен.

С 1 декабря вырастет размер минимальной пенсии – до 2093 гривен. Кроме того, зимой гражданам, страховой стаж которых составляет минимум 35 лет для мужчин и 30 для женщин, получающих выплаты и не работающих официально, минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2 500 гривен.

Спецпенсии, для которых запланирована индексация, должны вырасти на 14%.

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