ПФУ поставили питання: "Чи можна, щоб заяву на призначення пенсії та всі необхідні документи за мене до органу Пенсійного фонду подала моя донька?". У відомстві дали роз'яснення.

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Хто може подавати документи

Законодавством передбачено, що пенсії призначаються за особистим зверненням заявника або автоматично (без звернення) у визначених законом випадках,

– наголосили у ПФУ.

Але є виняток: якщо громадянин є недієздатним, або його дієздатність обмежена, то заява про призначення пенсії з необхідними документами подається законним представником.

Крім того, звернення щодо призначення пенсії можна подати у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, або дистанційно – через вебпортал електронних послуг.

Надбавки до пенсій українців

В Україні певні категорії пільговиків можуть розраховувати на підвищені пенсійні виплати та надбавки до них. Держава декілька разів планує переглянути розмір виплат цьогоріч.

Передусім йдеться про учасників бойових дій – так близько 400 тисяч людей отримають від держави підвищені на 45% пенсійні виплати – розмір зросте на 834 гривні. Також Кабмін збільшив військовослужбовцям на 2 тисячі пенсії, які були призначені до 1 березня 2018 року.

З 1 липня також встановлено мінімальну пенсію з урахуванням надбавок, підвищень, доплат особам, яким вона призначена за військовим законом України (пенсії за вислугу років, пенсії з інвалідності) у розмірі 3 854 гривні.

До кінця цього року пенсії підвищуватимуть ще двічі – восени та взимку. На підвищення виплат із жовтня можуть розраховувати пенсіонери, яким виповнилось понад 70 років – для них виплати підвищать на 300 гривень.

З 1 грудня зросте розмір мінімальної пенсії – до 2 093 гривень. Окрім цього, взимку громадянам, страховий стаж яких становить мінімум 35 років для чоловіків та 30 для жінок, які отримують виплати та не працюють офіційно, мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2 500 гривень.

Спецпенсії, для яких запланована індексація, мають зрости на 14%.

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