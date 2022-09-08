Пенсія в Україні виплачується у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення "Укрпошти" або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера у межах України. Про це розповіли у ПФУ.

До теми Пенсійний калькулятор: як скористатися та визначати, якими будуть виплати

У яких випадках пенсіонер не отримає пенсії

Якщо пенсіонер виїде за кордон на постійне місце проживання, то пенсійні виплати з України йому можуть припинити. Це передбачено законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Зазначається, що пенсіонер продовжуватиме отримувати свої виплати за кордоном лише у тому разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

В іншому випадку перед від’їздом пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та отримати виплати за пів року наперед.

Хто може подавати документи на пенсію під час воєнного стану

В Україні триває воєнний стан. Наразі часто постає питання, чи можуть близькі родичі подавати заяву на призначення пенсії замість самого заявника.

ПФУ поставили питання: "Чи можна, щоб заяву на призначення пенсії та всі необхідні документи за мене до органу Пенсійного фонду подала моя донька?". У відомстві дали роз'яснення.

"Законодавством передбачено, що пенсії призначаються за особистим зверненням заявника або автоматично (без звернення) у визначених законом випадках", – наголосили у ПФУ.

Але є виняток: якщо громадянин є недієздатним, або його дієздатність обмежена, то заява про призначення пенсії з необхідними документами подається законним представником.

Крім того, звернення щодо призначення пенсії можна подати у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, або дистанційно – через вебпортал електронних послуг.

Варто переглянути – Зеленський заявив, що пенсії виплатять повністю, попри війну: дивіться відео