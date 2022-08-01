Кто сейчас получает самые большие пенсии в Украине

24 канал собрал информацию о всех важных изменениях в августе, касающихся поступления в вузы, тарифах, пенсиях, деятельности бизнеса и т.д. Итак, кто получает самые большие пенсии – читайте в материале.

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С 1 июля размер минимальной пенсии составляет 2027 гривен, а средней – 4437 гривен. В то же время, есть пенсионеры, которые получают значительно большие выплаты. Это касается следующих категорий лиц:

шахтеры – 6081 гривну;

военные пенсионеры – в среднем 8 900 гривен;

20 270 гривен – это максимальная пенсия, для получения которой нужно быть пенсионером, работавшим в прокуратуре, суде, Верховной Раде, правительстве или платить страховые взносы с зарплаты более 50 тысяч гривен.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, по состоянию на 22 июля профинансирована выплата пенсий на общую сумму 48,8 миллиарда гривен.

Изменятся ли пенсии для украинцев в августе

В 2022 году в Украине планировалось провести пять повышений пенсий. Три уже провели, а две должны состояться в октябре и декабре. То есть с 1 августа пенсионные выплаты украинцев не изменятся. В этом году пенсионеры могут ожидать повышения выплаты с 1 октября.

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