Пенсии и соцвыплаты без трудностей: ООН передала мобильные кейсы районам Луганщины

Сразу несколько районов Луганщины получили мобильные кейсы. Их подарила заместитель представителя Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноель Калхун. Что известно о кейсах и как они помогут жителям временно оккупированных территорий – читайте дальше.

Ноель Калхун передала семь кейсов сегодня, 28 января, во время пресс-конференции в Северодонецке, сообщили на сайте "Громадского".

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Для чего нужны кейсы

С помощью кейсов маломобильные группы населения, а также жители прифронтовых территорий смогут легко получать социальные услуги. Людям не придется добираться до райцентра или центра общины.

Например, село Крымское. Туда сложно доехать, там очень плохая дорога, которая идет вдоль линии разграничения. И нужно туда ехать с оборудованием, чтобы предоставлять услуги,

– пояснила Ноель Калхун.

Она добавила, что эти кейсы позволяют предоставлять услуги, связанные с назначением пенсий, получением социальных выплат, а также выплат для переселенцев.



Заместитель представителя Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноель Калхун / Фото: Uacrisis.org

Сколько стоят кейсы и куда их направят

Кейсы стоят по 2,5 тысячи долларов каждый. Они имеют ноутбук, модем, сканер и картридер.

Такие наборы получат работники соцзащиты:

Северодонецка;

Лисичанска;

Беловодского;

Марковского;

Миловского;

Новоайдарского;

Старобельского районов.

К слову, вскоре после своего назначения на пост представителя Украины в ООН Сергей Кислица принял участие в общих дебатах о соблюдении устава Организации. Он сразу же напомнил ООН и России об оккупированном Крыме, что, по его словам, является наиболее грубым нарушением устава.