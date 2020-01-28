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      Пенсії та соцвиплати без труднощів: ООН передала мобільні кейси районам Луганщини

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      Ноєль Калхун / ua.interfax.com.ua

      Одразу декілька районів Луганщини отримали мобільні кейси. Їх подарувала заступниця представника Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні Ноєль Калхун. Що відомо про кейси та як вони допоможуть мешканцям тимчасово окупованих територій – читайте далі.

      Ноєль Калхун передала сім кейсів сьогодні, 28 січня, під час пресконференції у Сєвєродонецьку, повідомили на сайті "Громадського".

      До теми: Обмін, доступ, звільнення: про що говорили на засіданнях в Мінську

      Для чого потрібні кейси

      За допомогою кейсів маломобільні групи населення, а також мешканці прифронтових територій, зможуть легко отримувати соціальні послуги. Тож, людям не доведеться добиратися до райцентру чи центру громади.

      Наприклад, село Кримське. Туди складно доїхати, там дуже погана дорога, яка йде вздовж лінії розмежування. І потрібно туди їхати з обладнанням, щоб надавати послуги,
      – пояснила Ноєль Калхун.

      Вона додала, що ці кейси дозволяють надавати послуги, що пов'язані з призначенням пенсій, отриманням соціальних виплат, а також виплат для переселенців.


      Заступниця представника Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні Ноєль Калхун / Фото: Uacrisis.org

      Скільки коштують кейси та куди їх направлять

      Кейси коштують по 2,5 тисячі доларів кожен. Вони мають ноутбук, модем, сканер та картрідер. 

      Такі набори отримають працівники соцзахисту:

      • Сєвєродонецька;
      • Лисичанська;
      • Біловодського;
      • Марківського;
      • Міловського;
      • Новоайдарського;
      • Старобільського районів.

      До слова, невдовзі після свого призначення на пост представника України в ООН Сергій Кислиця взяв участь у загальних дебатах про дотримання статуту Організації. Він одразу ж нагадав ООН та Росії про окупований Крим, що, за його словами, є найбільш грубим порушенням статуту.

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      Теги: Новини України
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