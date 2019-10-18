Индексации пенсий в октябре не будет: объяснение почему

Увеличения пенсий в октябре 2019 ждать не стоит. 24 канал объясняет, почему индексации в этом году больше не будет.

В марте этого года впервые за пять лет перечислили пенсии и увеличили их размер. Тогда выплаты выросли на 17-18%.

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В ряде СМИ появилась информация, что в этом году в октябре снова состоится индексация, благодаря которой ряд выплат возрастет на сумму 250 гривен и более.



Информация об индексации появилась на сайте ТСН / скриншот с tsn.ua

Однако ни на Правительственном портале в разделе "Индексация пенсий", ни на сайте Пенсионного фонда соответствующей информации нет. Вместе с тем указано, что индексацию пенсий провели 1 марта 2019 года и в следующий раз она автоматически произойдет 1 марта 2020 года.

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Что такое индексация?

Индексация – это установленный законами механизм повышения доходов населения. Ею частично или полностью государство пытается возмещать подорожание товаров и услуг. Для определения размера индексированной пенсии используют показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.



В 2019 – 2020 годах показатель средней заработной платы в Украине увеличивается на коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы.