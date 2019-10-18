16:11
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина
      Вєсті Кремля
      22:58, 17 октября
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Индексации пенсий в октябре не будет: объяснение почему

      95 Читати новину українською
      Пенсии в Украине с октября 2019 – индексации пенсии не будет
      Почему в октябре 2019 года не будет индексации пенсий / 24 канал

      Увеличения пенсий в октябре 2019 ждать не стоит. 24 канал объясняет, почему индексации в этом году больше не будет.

      В марте этого года впервые за пять лет перечислили пенсии и увеличили их размер. Тогда выплаты выросли на 17-18%.

      Советуем прочитать: Пенсии, субсидии и льготы проверят: Рада приняла законопроект

      В ряде СМИ появилась информация, что в этом году в октябре снова состоится индексация, благодаря которой ряд выплат возрастет на сумму 250 гривен и более.

      Пенсії ТСН
      Информация об индексации появилась на сайте ТСН / скриншот с tsn.ua

      Однако ни на Правительственном портале в разделе "Индексация пенсий", ни на сайте Пенсионного фонда соответствующей информации нет. Вместе с тем указано, что индексацию пенсий провели 1 марта 2019 года и в следующий раз она автоматически произойдет 1 марта 2020 года.

      Подробно об этом: Пенсия выросла с 1 марта: сколько, кому и как

      Что такое индексация?
      Индексация – это установленный законами механизм повышения доходов населения. Ею частично или полностью государство пытается возмещать подорожание товаров и услуг. Для определения размера индексированной пенсии используют показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.

      В 2019 – 2020 годах показатель средней заработной платы в Украине увеличивается на коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы.

      blog_ava
      Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      сегодня
      103025
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Пенсия Пенсионная реформа Пенсионный фонд Министерство социальной политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      сегодня , 15:42 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
      Світлана Попова 786
      Отдых на Кипре: самые красивые места, из-за которых стоит посетить остров
      сегодня , 15:30 Отдых на Кипре: самые красивые места, из-за которых стоит посетить остров
      Марія Бондар 57
      За эту команду отдам последнюю рубашку: Угис Крастинш о сборной Украины и "Барком-Кажанах"
      сегодня , 14:30 За эту команду отдам последнюю рубашку: Угис Крастинш о сборной Украины и "Барком-Кажанах"
      Михайло Гема 82
      Может ли музыка помочь в развитии детям с аутизмом
      сегодня , 14:00 Может ли музыка помочь в развитии детям с аутизмом
      Анастасія Кушпіт 22
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      сегодня , 13:30 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 5877
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук