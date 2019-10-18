Індексації пенсій у жовтні не буде: пояснення чому

На збільшення пенсій у жовтні 2019 року не варто очікувати. 24 канал пояснює, чому індексацію цьогоріч більше не проводитимуть.

У березні цього року вперше за п’ять років перерахували пенсії і збільшили їхній розмір. Тоді виплати зросли на 17-18%.

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У ряді ЗМІ з’явилася інформація, що цьогоріч у жовтні знову відбудеться індексація, завдяки якій низка виплат зросте на суму 250 гривень і більше.



Інформація про індексацію з'явилася на сайті ТСН / скріншот з tsn.ua

Проте ні на Урядовому порталі у розділі "Індексація пенсій", ні на сайті Пенсійного фонду відповідної інформації немає. Натомість зазначено, що індексацію пенсій провели 1 березня 2019 року і наступного разу вона автоматично відбудеться 1 березня 2020 року.

Докладно про це: Пенсія виросла з 1 березня: на скільки, кому і як

Що таке індексація?

Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.



У 2019 – 2020 роках показник середньої заробітної плати в Україні, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати.