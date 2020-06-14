В июле 2020 планово растет прожиточный минимум, что влечет за собой повышение и минимальной пенсии, и надбавки за стаж. Кому именно и на какие суммы повысят пенсию – разбирался 24 канал.

С 1 июля в Украине вырастут пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Об этом сообщает 24 канал , опираясь на открытые данные с портала Пенсионного фонда Украины.

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Что известно о повышении пенсий с 1 июля

Почему растут некоторые пенсии с 1 июля

Прожиточный минимум, как и было запланировано, с 1 июля вырастет с 2027 гривен до 2118 гривен.

Размер минимальной пенсии по возрасту привязан к этому показателю, поэтому эта пенсия также станет больше.

Какой будет минимальная пенсия по возрасту с 1 июля

До 1 июля минимальная пенсия составляла 1638, гривен, после 1 июля она будет составлять 1712 гривен.

Итого, минимальную пенсию повысят на 74 гривны.

Какие еще виды пенсии вырастут

Социальная пенсия. Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты, с 1 июля будут получать до 1712 гривен.



Надбавка за стаж. Ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более чем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, составит 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 гривны, а с 1 июля будет 17,12).

Важно: повышение пенсии с 1 июля – это не индексация, а ежегодное плановое повышение, которое зависит от роста минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Коротко об изменениях в пенсионной системе 2020 года

С 1 апреля 2020 пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, начали получать доплаты – по 500 гривен. Если, конечно, их пенсия не выше средней зарплаты (речь о примерно 9000 гривен).

Минсоцполитики готовы ввести ежемесячную надбавку в 500 гривен для пенсионеров, достигших 75 лет. Однако эта надбавка еще не закреплена в законодательстве.

8,4 миллиона пенсионеров из почти 11,3 миллиона получили большую пенсию, средний размер повышения – 260 гривен. Заметим, для более половины пенсионеров надбавка не достигла и 100 гривен.

Правительство разрабатывает идею введения обязательной страховой пенсионной системы . Которая, к слову, сначала будет работать вместе с действующей солидарной, и так украинцы смогут получать две пенсии одновременно.