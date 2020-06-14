Пенсия с 1 июля 2020 в Украине увеличивается: кому и на сколько
В июле 2020 планово растет прожиточный минимум, что влечет за собой повышение и минимальной пенсии, и надбавки за стаж. Кому именно и на какие суммы повысят пенсию – разбирался 24 канал.
С 1 июля в Украине вырастут пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Об этом сообщает 24 канал, опираясь на открытые данные с портала Пенсионного фонда Украины.
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Что известно о повышении пенсий с 1 июля
Почему растут некоторые пенсии с 1 июля
- Прожиточный минимум, как и было запланировано, с 1 июля вырастет с 2027 гривен до 2118 гривен.
- Размер минимальной пенсии по возрасту привязан к этому показателю, поэтому эта пенсия также станет больше.
Какой будет минимальная пенсия по возрасту с 1 июля
- До 1 июля минимальная пенсия составляла 1638, гривен, после 1 июля она будет составлять 1712 гривен.
- Итого, минимальную пенсию повысят на 74 гривны.
Какие еще виды пенсии вырастут
- Социальная пенсия. Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты, с 1 июля будут получать до 1712 гривен.
- Надбавка за стаж. Ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более чем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, составит 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год (до июля это было 16,38 гривны, а с 1 июля будет 17,12).
Коротко об изменениях в пенсионной системе 2020 года
Надбавка по возрасту
- С 1 апреля 2020 пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, начали получать доплаты – по 500 гривен. Если, конечно, их пенсия не выше средней зарплаты (речь о примерно 9000 гривен).
- Минсоцполитики готовы ввести ежемесячную надбавку в 500 гривен для пенсионеров, достигших 75 лет. Однако эта надбавка еще не закреплена в законодательстве.
Индексация в мае
- 8,4 миллиона пенсионеров из почти 11,3 миллиона получили большую пенсию, средний размер повышения – 260 гривен. Заметим, для более половины пенсионеров надбавка не достигла и 100 гривен.
Интересные данные о средней пенсии по состоянию на январь 2020 / Инфографика 24 канала