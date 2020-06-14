Пенсія з 1 липня 2020 в Україні збільшується: кому і на скільки
У липні 2020 року планово зростає прожитковий мінімум, що тягне за собою підвищення і мінімальної пенсії, і надбавки за стаж. Кому саме та на які суми підвищать пенсію – розбирався 24 канал.
З 1 липня в Україні зростуть пенсії для деяких категорій пенсіонерів. Про це повідомляє 24 канал, опираючись на відкриті дані з порталу Пенсійного фонду України.
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Що відомо про підвищення пенсій з 1 липня
Чому зростають деякі пенсії з 1 липня
- Прожитковий мінімум, як і було заплановано, з 1 липня зросте з 2027 гривень до 2118 гривень.
- Розмір мінімальної пенсії за віком прив'язаний до цього показника, тож ця пенсія також стане більшою.
Якою буде мінімальна пенсія за віком з 1 липня
- До 1 липня мінімальна пенсія становила 1638, гривень, після 1 липня вона складатиме 1712 гривень.
- Отже, мінімальну пенсію підвищать на 74 гривні.
Які ще види пенсії зростуть
- Соціальна пенсія. Українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання соціальної виплати, з 1 липня отримуватимуть до 1712 гривень.
- Надбавка за стаж. Щомісячна доплата для тих, хто має стаж у понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, становитиме 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 гривні, а з 1 липня буде 17,12).
Коротко про зміни у пенсійній системі 2020 року
Надбавка за віком
- З 1 квітня 2020 року пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, почали отримувати доплати – по 500 гривень. Якщо, звісно, їхня пенсія не вища за середню зарплату (мовиться про приблизно 9000 гривень).
- Мінсоцполітики готові запровадити щомісячну надбавку у 500 гривень для пенсіонерів, які досягли 75 років. Однак ця надбавка ще не закріплена у законодавстві.
Індексація у травні
- 8,4 мільйона пенсіонерів з майже 11,3 мільйона отримали більшу пенсію, середній розмір підвищення – 260 гривень. Зауважимо, для понад половини пенсіонерів надбавка не сягнула й 100 гривень.
Цікаві дані про середню пенсію станом на січень 2020 року / Інфографіка 24 каналу