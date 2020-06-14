У липні 2020 року планово зростає прожитковий мінімум, що тягне за собою підвищення і мінімальної пенсії, і надбавки за стаж. Кому саме та на які суми підвищать пенсію – розбирався 24 канал.

З 1 липня в Україні зростуть пенсії для деяких категорій пенсіонерів. Про це повідомляє 24 канал, опираючись на відкриті дані з порталу Пенсійного фонду України.

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Що відомо про підвищення пенсій з 1 липня

Чому зростають деякі пенсії з 1 липня

Прожитковий мінімум, як і було заплановано, з 1 липня зросте з 2027 гривень до 2118 гривень.

Розмір мінімальної пенсії за віком прив'язаний до цього показника, тож ця пенсія також стане більшою.

Якою буде мінімальна пенсія за віком з 1 липня

До 1 липня мінімальна пенсія становила 1638, гривень, після 1 липня вона складатиме 1712 гривень.

Отже, мінімальну пенсію підвищать на 74 гривні.

Які ще види пенсії зростуть

Соціальна пенсія. Українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання соціальної виплати, з 1 липня отримуватимуть до 1712 гривень.



Українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали досить стажу для отримання соціальної виплати, з 1 липня отримуватимуть до 1712 гривень. Надбавка за стаж. Щомісячна доплата для тих, хто має стаж у понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, становитиме 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік (до липня це було 16,38 гривні, а з 1 липня буде 17,12).

Важливо: підвищення пенсії з 1 липня – це не індексація, а щорічне планове підвищення, яке залежить від зростання мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму.

Коротко про зміни у пенсійній системі 2020 року

З 1 квітня 2020 року пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, почали отримувати доплати – по 500 гривень. Якщо, звісно, їхня пенсія не вища за середню зарплату (мовиться про приблизно 9000 гривень).

Мінсоцполітики готові запровадити щомісячну надбавку у 500 гривень для пенсіонерів, які досягли 75 років. Однак ця надбавка ще не закріплена у законодавстві.

8,4 мільйона пенсіонерів з майже 11,3 мільйона отримали більшу пенсію, середній розмір підвищення – 260 гривень. Зауважимо, для понад половини пенсіонерів надбавка не сягнула й 100 гривень.

Уряд розробляє ідею введення обов'язкової страхової пенсійної системи. Яка, до слова, спершу працюватиме поруч із чинною солідарною, тож українці зможуть отримувати дві пенсії водночас.

Цікаві дані про середню пенсію станом на січень 2020 року / Інфографіка 24 каналу