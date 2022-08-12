Когда военным можно рассчитывать на пенсию по инвалидности: объяснение Пенсионного фонда

Украинские военнослужащие могут оформить пенсию по инвалидности. Сколько денег они будут получать, зависит от группы.

Когда военным можно рассчитывать на пенсию по инвалидности

Для того чтобы оформить пенсию по инвалидности, нужно подать соответствующие документы. В то же время в Пенсионном фонде объяснили, когда военные могут рассчитывать на такую пенсию.

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Пенсия по инвалидности лицам, уволенным с военной службы, назначается в случае наступления инвалидности в период прохождения службы, не позднее 3 месяцев после увольнения со службы или не позднее трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Указывается, что размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

– 100% сумм денежного обеспечения; II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

– 80% сумм денежного обеспечения; III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Пенсию по инвалидности для военных могут назначить, несмотря на то, когда эта инвалидность наступила. Сумма зависит от группы. Для того чтобы оформить пенсию по инвалидности, нужно подать соответствующие документы и иметь определенный стаж работы.

Список:

письменное заявление о назначении пенсии

паспорт или свидетельство о рождении (для детей). Если есть ID-паспорт, нужна еще справка о регистрации места жительства, которую выдают вместе с паспортом.

РНУКНП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика)

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие стаж и ведомость о заработной плате

документы, удостоверяющие особый статус личности (например: справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны)

фотографию, чтобы оформить пенсионное удостоверение.



Как оформить пенсию по инвалидности / Фото Пенсионного фонда

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