19:21
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA: Почему Каплин позаимствовал предвыборную программу Гитлера. Ораторские таланты Кличко
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК

      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как

      168 Читати новину українською
      Повышение пенсии в Украине 2019 с 1 марта: на сколько и кому
      Пенсии осовременят в марте / 24 канал

      С 1 марта правительство перечислит размер пенсионных выплат – обновление произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. Такой перерасчет сделают впервые за последние 5 лет. Вырастет пенсия у всех, кто ее получает.

      В октябре 2017 года, когда принимался закон об изменениях в пенсионной системе, была возобновлена индексация пенсий. Начиная с 2019 года она будет происходить автоматически, соответственно к росту заработной платы и уровня инфляции, пояснил в комментарии 24 канала эксперт по пенсионной реформе РПР Виталий Мельничук.

      Деньги на обновление пенсий правительство уже предусмотрело в государственном бюджете.

      Читайте также: На сколько выросла пенсия в Украине за 2018 год

      Как получить перерасчет пенсии

      Он будет происходить автоматически. Это означает – никому никуда не надо обращаться по поводу новых пенсионных начислений. Также для перерасчета пенсий не нужно принимать отдельных решений правительством или парламентом – эта норма уже закреплена в действующем законодательстве.

      Граждане, получающие пенсию, так же получат ее и с 1 марта – но уже перечисленную, большую по размеру.

      Французькі пенсіонери
      Французские пенсионеры протестовали против перерасчета своих пенсий, а украинским обещают их увеличить

      На сколько вырастет пенсия

      Индексация будет происходить на 50% значения инфляции (по данным НБУ – 9,8% в 2018) и на 50% значения роста зарплаты (по данным Укрстат – 24,7% за третий квартал 2018). Всего пенсии вырастут на 17-18%.

      В правительстве пояснили: формула перерасчета пенсии не меняется. Ее применяли для осовременивания пенсий в октябре 2017 года, а также для вновь назначенных пенсий. И по ней же будет проходить ежегодный перерасчет.

      Формула учитывает:
      - стаж (годы уплаты социальных взносов);
      - уровень заработной платы, которую получал пенсионер;
      - уровень средней заработной платы по стране. Именно этот показатель будет ежегодно увеличиваться, поэтому будет увеличиваться общий размер пенсии.

      Часто пенсии имеют другие составляющие – например, доплата за сверхнормативный стаж. Они не индексируются, поэтому размер увеличения будет у каждого пенсионера индивидуален.

      В марте автоматически пересмотрят пенсии, назначенные до 1 января 2019 года. Назначенные позже уже будут рассчитаны по новому показателю средней заработной платы, который учитывает рост зарплаты в стране и инфляцию.

      Читайте также: Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать

      Для пенсионеров, которые после назначения пенсии отработали два года, с 1 апреля будет проведен автоматический перерасчет пенсии с учетом дополнительного страхового стажа. Если это будет выгодно для пенсионера, перерасчет проведут с учетом нынешнего размера заработной платы, что также увеличит размер пенсии. Для проведения такого перерасчета пенсионеру не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд.

      Пенсія
      ​Пенсии в Украине вырастут, но не настолько, как хотелось бы

      Как пересчитают минимальные пенсии

      Их пересчитают в соответствии с ростом прожиточного минимума:

      - с 1 июля с 1 497 до 1 564 гривен;
      - с 1 декабря с 1 564 до 1 638 гривен.

      Таким же образом вырастут и минимальные пенсии. Также – и для лиц, которые уже на пенсии, но еще не достигли 65-летнего возраста.

      Для пенсионеров от 65-летнего возраста и женщин со страховым стажем 30 лет и мужчин со страховым стажем 35 лет пенсии будут расти одновременно с ростом минимальной заработной платы. С 1 января 2019 года они получают минимальную пенсию 1669,2 гривны.

      Когда будет следующий пересчет

      Автоматический перерасчет пенсий будет происходить ежегодно. В следующий раз пенсии осовременят с 1 марта 2020 года.

      Читайте также: Реалии пенсионной реформы: что будет с людьми, которые через 30 лет выйдут на пенсию

       

      blog_ava
      Смеются россиянам в глаза: появилось уникальное фото украинских моряков из суда в РФ
      сегодня
      927
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Публикации Новости Украины Деньги Статьи Законодательство Пенсіонери Пенсионная реформа
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      сегодня , 19:00 Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      Яніна Ткачук 168
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      сегодня , 18:37 5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      89
      Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
      сегодня , 17:18 Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
      11386
      Опасное детство: сколько агрессивных подростков наказала полиция
      сегодня , 18:01 Опасное детство: сколько агрессивных подростков наказала полиция
      Ірина Поліщук 61
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Украинский режиссер Марина Врода получила "Пальмовую ветвь"
       23 мая 2011 , 10:31
      Журналист объяснил, почему референдум в Каталонии не следует сравнивать с сепаратизмом Донбасса
       1 октября 2017 , 17:46
      Киевский мотозавод снесут в ближайшее время
       15 августа 2018 , 12:45
      Футболист Динамо попал в сборную недели в Лиге Европы от УЕФА (ФОТО)
       9 ноября 2018 , 12:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук