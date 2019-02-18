Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
С 1 марта правительство перечислит размер пенсионных выплат – обновление произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. Такой перерасчет сделают впервые за последние 5 лет. Вырастет пенсия у всех, кто ее получает.
В октябре 2017 года, когда принимался закон об изменениях в пенсионной системе, была возобновлена индексация пенсий. Начиная с 2019 года она будет происходить автоматически, соответственно к росту заработной платы и уровня инфляции, пояснил в комментарии 24 канала эксперт по пенсионной реформе РПР Виталий Мельничук.
Деньги на обновление пенсий правительство уже предусмотрело в государственном бюджете.
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Как получить перерасчет пенсии
Он будет происходить автоматически. Это означает – никому никуда не надо обращаться по поводу новых пенсионных начислений. Также для перерасчета пенсий не нужно принимать отдельных решений правительством или парламентом – эта норма уже закреплена в действующем законодательстве.
Граждане, получающие пенсию, так же получат ее и с 1 марта – но уже перечисленную, большую по размеру.
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На сколько вырастет пенсия
Индексация будет происходить на 50% значения инфляции (по данным НБУ – 9,8% в 2018) и на 50% значения роста зарплаты (по данным Укрстат – 24,7% за третий квартал 2018). Всего пенсии вырастут на 17-18%.
В правительстве пояснили: формула перерасчета пенсии не меняется. Ее применяли для осовременивания пенсий в октябре 2017 года, а также для вновь назначенных пенсий. И по ней же будет проходить ежегодный перерасчет.
Формула учитывает:
- стаж (годы уплаты социальных взносов);
- уровень заработной платы, которую получал пенсионер;
- уровень средней заработной платы по стране. Именно этот показатель будет ежегодно увеличиваться, поэтому будет увеличиваться общий размер пенсии.
Часто пенсии имеют другие составляющие – например, доплата за сверхнормативный стаж. Они не индексируются, поэтому размер увеличения будет у каждого пенсионера индивидуален.
В марте автоматически пересмотрят пенсии, назначенные до 1 января 2019 года. Назначенные позже уже будут рассчитаны по новому показателю средней заработной платы, который учитывает рост зарплаты в стране и инфляцию.
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Для пенсионеров, которые после назначения пенсии отработали два года, с 1 апреля будет проведен автоматический перерасчет пенсии с учетом дополнительного страхового стажа. Если это будет выгодно для пенсионера, перерасчет проведут с учетом нынешнего размера заработной платы, что также увеличит размер пенсии. Для проведения такого перерасчета пенсионеру не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд.
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Как пересчитают минимальные пенсии
Их пересчитают в соответствии с ростом прожиточного минимума:
- с 1 июля с 1 497 до 1 564 гривен;
- с 1 декабря с 1 564 до 1 638 гривен.
Таким же образом вырастут и минимальные пенсии. Также – и для лиц, которые уже на пенсии, но еще не достигли 65-летнего возраста.
Для пенсионеров от 65-летнего возраста и женщин со страховым стажем 30 лет и мужчин со страховым стажем 35 лет пенсии будут расти одновременно с ростом минимальной заработной платы. С 1 января 2019 года они получают минимальную пенсию 1669,2 гривны.
Когда будет следующий пересчет
Автоматический перерасчет пенсий будет происходить ежегодно. В следующий раз пенсии осовременят с 1 марта 2020 года.
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