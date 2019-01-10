Гройсман рассказал, когда состоится масштабный пересчет пенсий
Кабинет министров Украины начнет масштабный пересчет пенсий с 1 марта 2019 года.
Об этом сообщил на заседании правительства Владимир Гройсман, пишет Укринформ.
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Я хочу напомнить, что с 1 января мы приняли решение, 500 тысяч украинских военных пенсионеров получат перерасчет и повышение пенсий более чем на 700 гривен. Мы готовимяс до 1 марта провести масштабный пересчет пенсий всех украинских пенсионеров, и это для нас является важной задачей,
– сообщил Гройсман.
Напомним, что с 1 января 2019 года стартовал процесс монетизации субсидий, согласно которому будет проводиться выплата денег семьям, которые сэкономили зимой на отоплении газ или электроэнергю.
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Источник: 24 Канал
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