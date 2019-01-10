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      Гройсман рассказал, когда состоится масштабный пересчет пенсий

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      Масштабный пересчет пенсий произойдет с 1 марта 2019 года
      Масштабный пересчет пенсий произойдет с 1 марта 2019 года / 24 канал

      Кабинет министров Украины начнет масштабный пересчет пенсий с 1 марта 2019 года.

      Об этом сообщил на заседании правительства Владимир Гройсман, пишет Укринформ.

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      Я хочу напомнить, что с 1 января мы приняли решение, 500 тысяч украинских военных пенсионеров получат перерасчет и повышение пенсий более чем на 700 гривен. Мы готовимяс до 1 марта провести масштабный пересчет пенсий всех украинских пенсионеров, и это для нас является важной задачей,
      – сообщил Гройсман.

      Напомним, что с 1 января 2019 года стартовал процесс монетизации субсидий, согласно которому будет проводиться выплата денег семьям, которые сэкономили зимой на отоплении газ или электроэнергю.

      Развитие пенсионной реформы в Украине
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Пенсіонери Пенсионная реформа
      Источник: 24 Канал
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