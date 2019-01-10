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      Гройсман розповів, коли відбудеться масштабний перерахунок пенсій

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      Масштабний перерахунок пенсій відбудеться з 1 березня 2019 року
      Масштабний перерахунок пенсій відбудеться з 1 березня 2019 року / 24 канал

      Кабінет міністрів України розпочне масштабний перерахунок пенсій з 1 березня 2019 року.

      Про це повідомив на засіданні уряду Володимир Гройсман, пише Укрінформ.

      Читайте також: Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати

      Я хочу нагадати, що з 1 січня ми ухвалили рішення, та 500 тисяч українських військових пенсіонерів отримають перерахунок та підвищення пенсій більше ніж на 700 гривень. Ми готуємо до 1 березня провести масштабний перерахунок пенсій усіх українських пенсіонерів, і це для нас є важливим завданням,
      – повідомив Гройсман.

      Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року стартував процес монетизації субсидій, згідно з яким буде здійсюватися виплата грошей родинам, які заощадили взимку в опаленні газом або електроенергією. 

      Розвиток пенсійної реформи в Україні 

      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Пенсіонери Пенсійна реформа
      Джерело: 24 Канал
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