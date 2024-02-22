В Черкасской области 87-летний мужчина приобрел автомобиль для ВСУ
Источник:Умань.city
Пенсионер Василий из Уманского района Черкасской области приобрел за рубежом легковой автомобиль для военных. Мужчина самостоятельно отремонтировал его и привез в Украину.
87-летний пенсионер из Уманского района Черкасской области приобрел и передал легковой автомобиль на нужды украинских военных. О впечатляющем поступке пенсионера рассказала местный волонтер Лариса Почапская.
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Мужчина привез автомобиль из-за границы
Оказалось, что 87-летний Василий поехал в Латвию, где когда-то проживал, по собственным делам. А когда мужчина возвращался обратно, он купил за свои средства автомобиль, отремонтировал его и своим ходом поехал в Украину, чтобы передать машину ВСУ.
Во время пересечения границы у благотворителя возникла проблема и его родственники обратились к волонтерам, чтобы мужчина мог заехать на авто в Украину.
87-летний Василий пообщался с военными
Благодаря волонтерам мужчине удалось оформить все необходимые документы. Он вернулся домой, где уже передал машину волонтерам. Они также помогли пенсионеру пообщаться с бойцами, которые получат от него авто.
Военные пообещали отчитываться и после победы приехать и покатать Василия на машине. Сам он просил не называть его фамилию и смутился от внимания.
Пусть Бог хранит!
– было единственным, что сказал господин Василий, передавая машину военным.
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