Ранее в ГПСУ рассказали детали этой истории. Пограничники отметили, что Владимир Федорович – пример того, что смелость не имеет возраста.
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Пенсионера наградили за попадание в российский самолет
В Госпогранслужбе рассказали, что глава ГПСУ Сергей Дейнеко наградил пенсионера из Черниговщины Валерия Федоровича.
Герои – среди нас. В марте, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь. Вражеский истребитель Су-34 был поражен и уничтожен,
– говорится в сообщении.
После этого пенсионер оставил себе на память трофей – кусок собственноручно сбитого российского самолета. А за свою самоотверженность Валерий Федорович еще и получил медаль "За содействие в охране государственной границы".
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