Ранее в ГПСУ рассказали детали этой истории. Пограничники отметили, что Владимир Федорович – пример того, что смелость не имеет возраста.

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Пенсионера наградили за попадание в российский самолет

В Госпогранслужбе рассказали, что глава ГПСУ Сергей Дейнеко наградил пенсионера из Черниговщины Валерия Федоровича.

Герои – среди нас. В марте, когда российские оккупанты непрерывно бомбили Чернигов, пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь. Вражеский истребитель Су-34 был поражен и уничтожен,

– говорится в сообщении.

После этого пенсионер оставил себе на память трофей – кусок собственноручно сбитого российского самолета. А за свою самоотверженность Валерий Федорович еще и получил медаль "За содействие в охране государственной границы".

Любопытно! Российский бомбардировщик Су-34 был сбит 5 марта. Во время падения самолета двум пилотам удалось катапультироваться. Один из них погиб, а второй – александр красноярцев – попал в плен к ВСУ. Однако перед этим оккупант застрелил из пистолета гражданского, пытавшегося его поймать.

Пенсионера, сбившего самолет, наградили медалью: видео

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