Раніше у ДПСУ розповіли деталі цієї історії. Прикордонники зауважили, що Володимир Федорович – приклад того, що сміливість не має віку.
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Пенсіонера нагородили за збиття російського літака
У Держприкордонслужбі розповіли, що голова ДПСУ Сергій Дейнеко нагородив пенсіонера з Чернігівщини Валерія Федоровича.
Герої – серед нас. У березні, коли російські окупанти безперервно бомбили Чернігів, пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь. Ворожий винищувач Су-34 був поцілений і знищений,
– мовиться у повідомленні.
Після цього пенсіонер залишив собі на згадку трофей – шматок власноруч збитого російського літака. А за свою самовідданість Валерій Федорович ще й отримав медаль "За сприяння в охороні державного кордону".
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