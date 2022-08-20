Раніше у ДПСУ розповіли деталі цієї історії. Прикордонники зауважили, що Володимир Федорович – приклад того, що сміливість не має віку.

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Пенсіонера нагородили за збиття російського літака

У Держприкордонслужбі розповіли, що голова ДПСУ Сергій Дейнеко нагородив пенсіонера з Чернігівщини Валерія Федоровича.

Герої – серед нас. У березні, коли російські окупанти безперервно бомбили Чернігів, пенсіонер Валерій Федорович взяв свою рушницю і відкрив вогонь. Ворожий винищувач Су-34 був поцілений і знищений,

– мовиться у повідомленні.

Після цього пенсіонер залишив собі на згадку трофей – шматок власноруч збитого російського літака. А за свою самовідданість Валерій Федорович ще й отримав медаль "За сприяння в охороні державного кордону".

Цікаво! Російський бомбардувальник Су-34 збили 5 березня. Під час падіння літака двом пілотам вдалося катапультуватися. Один із них загинув, а другий – алєксандр красноярцев – потрапив у полон до ЗСУ. Проте перед цим окупант застрелив з пістолета цивільного, котрий намагався його спіймати.

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