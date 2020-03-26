Пенсионерке отключили газ, несмотря на карантин, – СМИ

На Полтавщине 81-летней пенсионерке отключили газ, несмотря на карантин. Причина – задолженность в 12 тысяч гривен.

Работники "Лубныгаза" отрезали газоснабжение Раисе Нестеренко еще 20 марта, информирует tezamedia в телеграме. Сейчас пожилой женщине приходится согреваться с помощью теплой одежды и одеял.

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Раисе Нестеренко не от кого ждать помощи. Близких родственников у женщины нет, только пожилого возраста сестра, которая живет в оккупированном Иловайске. В компании "Лубнигаз" объясняют, что газоснабжение отключили еще 16 марта и неоднократно предупреждали пенсионерку о необходимости погасить долг.

Смотрите видео о пенсионерке с Полтавщины:

Отметим, что с 12 марта по 24 апреля в Украине объявлен общенациональный карантин.

Во время карантина запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг за задолженность.

Также украинцам не будут начислять пеню и штрафы за несвоевременную уплату за жилищно-коммунальные услуги.

С 17 марта банковским учреждениям запрещено начислять любые штрафы на период карантина.

Также украинцы могут не оплачивать ипотеку в период карантина.



Финансовые облегчения во время карантина / Инфографика 24 канала