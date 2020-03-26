Пенсіонерці відключили газ, незважаючи на карантин, – ЗМІ

На Полтавщині 81-річній пенсіонерці відключили газ, незважаючи на карантин. Причина – заборгованість у 12 тисяч гривень.

Працівники "Лубнигазу" відрізали газопостачання Раїсі Нестеренко ще 20 березня, інформує tezamedia у телеграмі. Зараз літній жінці доводиться зігріватись з допомогою теплого одягу та ковдр.

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Раїсі Нестеренко нема від кого чекати допомоги. Близьких родичів у жінки немає, лише похилого віку сестра, що живе в окупованому Іловайську. У компанії "Лубнигаз" пояснюють, що газопостачання відключили ще 16 березня і що неодноразово попереджали пенсіонерку про необхідність сплатити борг.

Дивіться відео про пенсіонерку з Полтавщини:

Зазначимо, що з 12 березня по 24 квітня в Україні оголошено загальнонаціональний карантин.

Під час карантину заборонено припиняти надання комунальних послуг за заборгованість.

Також українцям не будуть нараховувати пеню та штрафи за невчасну сплату за житлово-комунальні послуги.

Від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину.

Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.



Фінансові полегшення під час каратину / Інфографіка 24 каналу