11:33
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Пенсіонерці відключили газ, незважаючи на карантин, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Пенсіонерці відключили газ / Новини Хмельницький

      На Полтавщині 81-річній пенсіонерці відключили газ, незважаючи на карантин. Причина – заборгованість у 12 тисяч гривень.

      Працівники "Лубнигазу" відрізали газопостачання Раїсі Нестеренко ще 20 березня, інформує tezamedia у телеграмі. Зараз літній жінці доводиться зігріватись з допомогою теплого одягу та ковдр.

      До теми Базовий платіж за комуналку для отримувачів субсидій залишать на рівні 15%

      Раїсі Нестеренко нема від кого чекати допомоги. Близьких родичів у жінки немає, лише похилого віку сестра, що живе в окупованому Іловайську. У компанії "Лубнигаз" пояснюють, що газопостачання відключили ще 16 березня і що неодноразово попереджали пенсіонерку про необхідність сплатити борг.

      Дивіться відео про пенсіонерку з Полтавщини:

      Зазначимо, що з 12 березня по 24 квітня в Україні оголошено загальнонаціональний карантин.

      • Під час карантину заборонено припиняти надання комунальних послуг за заборгованість.
      • Також українцям не будуть нараховувати пеню та штрафи за невчасну сплату за житлово-комунальні послуги.
      • Від 17 березня банківським установам заборонено нараховувати будь-які штрафи на період карантину.
      • Також українці можуть не оплачувати іпотеку в період карантину.

       

      Полегшення під час карантину
      Фінансові полегшення під час каратину / Інфографіка 24 каналу

      Гороскоп на 26 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Газ Комунальні послуги Новини Полтави
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Плювати на росіян. Чому Кремль "рятує" світ від коронавірусу
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 07:45 Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу
      Світлана Попова
      25 березня , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 07:20 Як змінилися вулиці міст України під час карантину: фото
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук