В ГСЧС говорят, что опытные коллеги будут помогать бойцам пожарно-спасательных подразделений выполнять задачи по назначению. Ведь сейчас потребность в спасателях – самая большая.

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У спасателей стало больше задач

Во время войны сотрудники ГСЧС продолжают тушить пожары и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Однако работы у них добавилось: нужно оказывать помощь населению, разбивать пункты обогрева на железнодорожных вокзалах и в приграничных зонах, эвакуировать мирных жителей.

Напомним, ранее о солидарности с украинскими спасателями сообщили их польские коллеги. Они создали специальный счет, на который можно перевести деньги для помощи тем семьям сотрудников ГСЧС, которые потеряли кормильца на войне.

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