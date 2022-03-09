У ДСНС кажуть, що досвідчені колеги допомагатимуть бійцям пожежно-рятувальних підрозділів виконувати завдання за призначенням. Адже зараз потреба у рятувальниках – чи не найбільша.

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У рятувальників побільшало завдань

Під час війни співробітники ДСНС продовжують гасити пожежі та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій. Проте роботи у них додалось: потрібно надавати допомогу населенню, розбивати пункти обігріву на залізничних вокзалах та у прикордонних зонах, евакуйовувати мирних мешканців.

Зазначимо, раніше про солідарність з українськими рятувальниками повідомили їхні польські колеги. Вони створили спеціальний рахунок, куди можна переказати гроші задля допомоги тим сім'ям співробітників ДСНС, які втратили годувальника на війні.

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