Пенсионеры из Черкасс сделали невероятный подарок для бойцов ВСУ: фото и видео
Черкасские волонтеры приготовили праздничный пакет для украинских бойцов. Подарок состоит из витаминной смеси в тубах, квашеной капусты, маскировочной сетки, одеял и подушек. Два десятка пенсионеров организовались еще в начале войны, и с тех пор чем только могут помогают защитникам.
Уже четыре года как два десятка волонтеров являются помощниками украинских военных. Волонтер Марина Олексийчук приготовила витаминную смесь для бойцов ВСУ. Все продукты измельчила и залила в тубы. Женщина рассказала, что таких изготовили уже больше двух тысяч за время войны.
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Среди волонтеров есть также 85-летняя Лидия Шереметьева, женщина является старшей в бригаде, однако, несмотря на возраст, каждый раз торопится помогать.
Самая старшая волонтер 85-летняя Лидия Шереметьева
"Я и иду, потому что у меня два сына, а мне очень жаль тех деток. Хочется очень помочь, 85-й год мне, а я с удовольствием иду сюда", – пояснила волонтер Лидия Шереметьева.
Для военных волонтеры также шьют подушки и одеяла. Шьют их из лоскутов ткани, которые приносят неравнодушные. За все время изготовили полтысячи подушек и еще двести одеял.
Одеяла и подушки для украинских бойцов
С песней волонтерская бригада сплела сетку размером 8 на 6 метров. Ее тоже упаковали в передачу.
Волонтерская бригада сплела сетку
Уже на этой неделе праздничный пакет будет радовать бойцов из 10 отдельной горно-штурмовой бригады. В следующий раз на заказ военных волонтеры будут лепить вареники.
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