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      Пенсионеры из Черкасс сделали невероятный подарок для бойцов ВСУ: фото и видео

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      Черкасские волонтеры приготовили праздничный пакет для украинских бойцов. Подарок состоит из витаминной смеси в тубах, квашеной капусты, маскировочной сетки, одеял и подушек. Два десятка пенсионеров организовались еще в начале войны, и с тех пор чем только могут помогают защитникам.

      Уже четыре года как два десятка волонтеров являются помощниками украинских военных. Волонтер Марина Олексийчук приготовила витаминную смесь для бойцов ВСУ. Все продукты измельчила и залила в тубы. Женщина рассказала, что таких изготовили уже больше двух тысяч за время войны.

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      Среди волонтеров есть также 85-летняя Лидия Шереметьева, женщина является старшей в бригаде, однако, несмотря на возраст, каждый раз торопится помогать.

      волонтери
      Самая старшая волонтер 85-летняя Лидия Шереметьева

      "Я и иду, потому что у меня два сына, а мне очень жаль тех деток. Хочется очень помочь, 85-й год мне, а я с удовольствием иду сюда", – пояснила волонтер Лидия Шереметьева.

      Для военных волонтеры также шьют подушки и одеяла. Шьют их из лоскутов ткани, которые приносят неравнодушные. За все время изготовили полтысячи подушек и еще двести одеял.

      волонтери
      Одеяла и подушки для украинских бойцов

      С песней волонтерская бригада сплела сетку размером 8 на 6 метров. Ее тоже упаковали в передачу.

      волонтери
      Волонтерская бригада сплела сетку

      Уже на этой неделе праздничный пакет будет радовать бойцов из 10 отдельной горно-штурмовой бригады. В следующий раз на заказ военных волонтеры будут лепить вареники.

      Теги: Новости Украины Волонтеры Новости Черкасс Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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