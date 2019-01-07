Пенсіонери з Черкас зробили неймовірний подарунок для бійців ЗСУ: фото та відео

Черкаські волонтери приготували святковий пакунок для українських бійців. Подарунок складається з вітамінної суміші у тубах, квашеної капусти, маскувальної сітки, ковдр та подушок. Два десятки пенсіонерів зорганізувались ще на початку війни, і з тих пір чим тільки можуть помагають захисникам.

Уже чотири роки як два десятки волонтерів є помічниками українських військових. Волонтерка Марина Олексійчук зготувала вітамінну суміш для бійців ЗСУ. Всі продукти подрібнила та залила у туби. Жінка розповіла, що таких виготовили уже понад дві тисячі за час війни.

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Серед волонтерів є також 85-річна Лідія Шеремєтьєва, жінка є найстаршою у бригаді, однак, попри вік, щоразу квапиться помагати.



Найстарша волонтерка 85-річна Лідія Шеремєтьєва

"Я і йду, бо у мене два сини, а мені дуже шкода тих діток. Хочеться дуже помогти, 85-й рік мені, а я зі задоволенням іду сюди", – пояснила волонтерка Лідія Шеремєтьєва.

Для військових волонтери також шиють подушки та ковдри. Шиють їх із клаптів тканини, що приносять небайдужі. За увесь час виготовили з півтисячі подушок та ще двісті ковдр.



Ковдри та подушки для українських бійців

З піснею волонтерська бригада сплела сітку розміром 8 на 6 метрів. Її також спакували у передачу.



Волонтерська бригада сплела сітку

Вже цього тижня святковий пакунок тішитиме бійців з 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Наступного разу на замовлення військових волонтери ліпитимуть вареники.