11:26
7 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Пенсіонери з Черкас зробили неймовірний подарунок для бійців ЗСУ: фото та відео

      271 Читать новость на русском

      Черкаські волонтери приготували святковий пакунок для українських бійців. Подарунок складається з вітамінної суміші у тубах, квашеної капусти, маскувальної сітки, ковдр та подушок. Два десятки пенсіонерів зорганізувались ще на початку війни, і з тих пір чим тільки можуть помагають захисникам.

      Уже чотири роки як два десятки волонтерів є помічниками українських військових. Волонтерка Марина Олексійчук зготувала вітамінну суміш для бійців ЗСУ. Всі продукти подрібнила та залила у туби. Жінка розповіла, що таких виготовили уже понад дві тисячі за час війни.

      Читайте також: "Дуже хочу допомогти виграти війну": бабуся пожертвувала 10 тисяч доларів для української армії

      Серед волонтерів є також 85-річна Лідія Шеремєтьєва, жінка є найстаршою у бригаді, однак, попри вік, щоразу квапиться помагати.

      волонтери
      Найстарша волонтерка 85-річна Лідія Шеремєтьєва

      "Я і йду, бо у мене два сини, а мені дуже шкода тих діток. Хочеться дуже помогти, 85-й рік мені, а я зі задоволенням іду сюди", – пояснила волонтерка Лідія Шеремєтьєва.

      Для військових волонтери також шиють подушки та ковдри. Шиють їх із клаптів тканини, що приносять небайдужі. За увесь час виготовили з півтисячі подушок та ще двісті ковдр.

      волонтери
      Ковдри та подушки для українських бійців

      З піснею волонтерська бригада сплела сітку розміром 8 на 6 метрів. Її також спакували у передачу.

      волонтери
      Волонтерська бригада сплела сітку

      Вже цього тижня святковий пакунок тішитиме бійців з 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Наступного разу на замовлення військових волонтери ліпитимуть вареники.

      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Черкас Волонтери
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 10:01 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      125273
      Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 09:01 Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 368
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 січня , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2322
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      6 січня , 20:04 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 50651
      Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      6 січня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Зе-президент, кремлівський недопрезидент і "Томос в хату!"
      6842
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Вакарчук зворушливо привітав українців із Днем Захисника
      14 жовтня 2017 , 21:40
      "Це ганьба для іспанського футболу": український форвард опинився в епіцентрі великого скандалу
       22 листопада 2018 , 14:25
      Тренер Шахтаря підтвердив підписання нового бразильця та розповів про ще одного потенційного новачка
       6 січня , 18:24
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук