В России подготовили законопроект, который может изменить правила распоряжения пенсионными накоплениями 71 миллиона граждан. В то же время Украина продолжает наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, а Кремль ищет дополнительные возможности для финансирования государственных расходов, значительную часть которых направляет на войну.

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Политтехнолог Борис Тизенгаузен в авторском обзоре, который публикует 24 Канал, объяснил, как Россия может использовать 6,5 триллиона рублей пенсионных накоплений и почему это создает риски для самих россиян. Он также проанализировал последствия украинских ударов, предложение США возобновить транзит российского газа, подозрительную деятельность судов в Балтийском море и споры вокруг возвращения России в международный спорт.

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Украинские дроны провели атаку на большой нефтяной узел

Украина продолжает наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, сосредоточиваясь не только на нефтеперерабатывающих заводах, но и на объектах, от которых зависит транспортировка сырья. Одной из последних целей стала линейная производственно-диспетчерская станция "Самара" вблизи поселка Просвет в Самарской области.

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После ночной атаки местные жители зафиксировали густой черный дым, поднимавшийся со стороны станции. Губернатор области Вячеслав Федорищев сообщил лишь об отражении атаки беспилотников и призвал россиян не снимать и не распространять видео, предупредив о возможной ответственности.

Тизенгаузен обратил внимание на стратегическое значение атакованного объекта. Станция входит в систему российской компании "Транснефть" и располагает большим резервуарным парком, который используется для хранения и дальнейшей перекачки нефти.

Там находится 71 огромный резервуар общим объемом 1,5 миллиона кубометров. Но эта станция важна еще и тем, что именно там сходятся четыре магистральных нефтепровода– рассказал Тизенгаузен.

К этому узлу поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбургской области и Казахстана. Оттуда ее транспортируют дальше по трубопроводам на нефтеперерабатывающие предприятия и на экспорт.

По словам политтехнолога, это уже пятая атака на станцию за последние 30 дней. Во время предыдущих ударов, как он утверждает, были повреждены четыре резервуара типа РВС-50000, каждый из которых рассчитан на хранение 50 тысяч кубометров нефти.

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Тизенгаузен подчеркнул, что удары по таким узлам способны создавать проблемы сразу для нескольких направлений российской нефтяной отрасли. Если повреждена система хранения или перекачки, последствия могут ощутить на себе и предприятия, которые непосредственно не попали под атаку.

За три дня Украина вывела из строя около 10% российской нефтепереработки. Вот это темп!– подчеркнул политтехнолог.

По приведенным им данным, в течение этого периода были подвергнуты атакам Кстовский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, а также предприятие "Башнефть-Новойл" и другие объекты отрасли. Совокупную мощность четырех упомянутых предприятий он оценил примерно в 33 миллиона тонн нефти в год.

Повреждения, по его словам, затронули установки как первичной, так и вторичной переработки. Это означает, что возобновление работы предприятий может зависеть не только от ремонта отдельного оборудования, но и от восстановления технологических процессов между различными производственными линиями.

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Потери российской армии достигли новых максимумов

Параллельно с ударами по промышленности Россия продолжает нести значительные потери на фронте. Тизенгаузен привел данные, согласно которым октябрь стал одним из самых тяжелых месяцев для российских войск с начала полномасштабного вторжения.

В частности, по его словам, 21 октября было зафиксировано 2250 потерь личного состава за сутки. Политтехнолог подчеркнул, что речь идет о погибших и раненых, а не только о безвозвратных потерях.

Почти 54,5 тысячи убитых и раненых россиян за один месяц. Просто потому, что Путин хочет продолжать эту войну– заявил Тизенгаузен.

Он также утверждал, что в течение октября украинские военные освободили больше территорий, чем российские оккупанты смогли захватить. По его мнению, большие потери российской армии не сопровождаются соответствующими территориальными завоеваниями.

Уже 1 ноября, по приведенным политтехнологом данным, суточные потери России достигли 2500 военнослужащих. Он назвал этот показатель новым максимумом за время полномасштабной войны.

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Отдельно Тизенгаузен обратил внимание на сообщения из российских регионов о захоронении погибших оккупантов. Он рассказал о видео, авторы которого утверждали, что военных начали хоронить в разных частях кладбищ, чтобы избежать большого скопления могил с российскими флагами.

Политтехнолог предположил, что таким образом местные власти могут пытаться сделать масштабы потерь менее заметными для населения. В то же время он подчеркнул, что российское руководство продолжает войну, несмотря на ее человеческую цену.

Задержание подростка в Москве вызвало новые вопросы

После сообщений о больших потерях России Тизенгаузен обратился к истории с предупреждением американской стороны о возможном террористическом акте в Москве. Речь шла об угрозе в районе парка "Царицыно", после чего посольство США рекомендовало своим гражданам избегать массовых скоплений людей.

Политтехнолог напомнил о подобном предупреждении, которое американцы распространяли перед терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл". На этот раз после сообщения США российская ФСБ заявила о задержании подростка, которого подозревали в возможной подготовке насильственных действий.

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По версии российской спецслужбы, парень публиковал в TikTok фотографии в тактической одежде, балаклаве и с предметом, похожим на автоматическое оружие. Среди его публикаций были и снимки из парка "Царицыно" с подписью "Я нашел место".

ФСБ также утверждала, что подросток был подписан на неонацистский Telegram-канал и интересовался информацией о массовых убийствах и террористических актах. Однако детали обнародованных материалов вызвали у Тизенгаузена сомнения относительно представленной версии.

Предмет, похожий на автоматическое оружие, оказался страйкбольной винтовкой, стреляющей пластиковыми шариками. Я не понимаю, зачем тогда задерживали этого подростка– отметил политтехнолог.

Особое внимание он обратил на видео задержания, которое распространила ФСБ. На одном из шевронов подростка, по словам Тизенгаузена, был изображен валькнут – символ из трех переплетенных треугольников.

Такой знак используют, в частности, представители российского неонацистского формирования ДШРГ "Русич", которое участвует в войне против Украины. Политтехнолог упомянул одного из его представителей Яна Петровского, которого осудили в Финляндии.

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Именно эта деталь, по мнению Тизенгаузена, не согласуется с попыткой представить возможную угрозу как деятельность сил, связанных с Украиной.

Я очень сомневаюсь, что американцы предупредили ФСБ именно об этом школьнике. Скорее всего, это было превентивное предупреждение российской стороне– предположил он.

Тизенгаузен высказал версию, что американское предупреждение могло касаться риска другой провокации, и провел параллели со взрывами жилых домов в России в конце 1990-х годов. Он предположил, что российские спецслужбы могли быть заинтересованы в использовании подобного инцидента для оправдания новых ударов по Украине.

В то же время это предположение политтехнолога, а не установленные обстоятельства дела. Сам факт задержания подростка не дает оснований утверждать, что ФСБ готовила теракт, а причины американского предупреждения остаются отдельным вопросом.

США предлагают вернуть российский газ в Европу

Еще одним направлением контактов Вашингтона с Москвой стали возможные энергетические договоренности. По информации The Wall Street Journal, на которую сослался Тизенгаузен, США предложили рассмотреть возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

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Соответствующую идею еще в сентябре обсуждали представители администрации Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Предложение предусматривало привлечение американского посредника, через которого осуществлялись бы поставки российского газа.

Вашингтон рассматривал такой механизм в связи с возможным энергетическим перемирием. Однако Тизенгаузен поставил под сомнение саму идею увязывать прекращение ударов по энергетике с восстановлением торговых отношений с Россией.

Я не понимаю, как это вообще можно называть перемирием. Если не бьют по промышленным объектам, но продолжают бить по жилым домам, о каком перемирии идет речь?– возмутился политтехнолог.

По его оценке, американский посредник мог бы получать прибыль от перепродажи газа. Для России же главным преимуществом стало бы постепенное возвращение на европейский энергетический рынок и возможность смягчить действие экономических ограничений.

В то же время предложенная схема предусматривала специальный счет, на который поступали бы средства от продажи российского газа. По замыслу американской стороны, это должно было бы сделать невозможным использование соответствующих доходов непосредственно для финансирования войны.

Тизенгаузен считает, что такой механизм не гарантирует реального ограничения военных расходов Кремля. По его мнению, возможность направлять новые доходы на гражданские нужды одновременно освободит другие бюджетные ресурсы.

Переведут деньги на спецсчет, закроют ими, например, дыру в расходах на здравоохранение. Скажут: "Видите, это не война". А средства, которые раньше шли на здравоохранение, перенаправят на войну– пояснил Тизенгаузен.

Европейские правительства, по его словам, выступают против возобновления такого энергетического сотрудничества. ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году, поэтому возобновление транзита через Украину противоречило бы выбранному курсу энергетической политики.

Тизенгаузен подчеркнул, что Москва продолжает искать способы получать доходы от экспорта ресурсов, несмотря на санкции и ограничения. В то же время американской администрации приходится одновременно решать собственные внешнеполитические проблемы, в частности связанные с Ираном.

Трамп ищет виновных в проблемах с Ираном

На фоне затягивания войны с Ираном Дональд Трамп начал интересоваться работой представителей своего военного руководства. Как сообщает The Atlantic, на которое сослался Тизенгаузен, американский президент расспрашивал советников о деятельности министра обороны Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна.

Политтехнолог предположил, что Трамп может искать чиновников, на которых удобно возложить ответственность за ход военной кампании. Комментируя поведение президента, он иронично упомянул другие страны, которые ранее становились объектами его публичной критики.

Украина всегда виновата. Может, Канада? Гренландия? Или Норвегия, которая не присудила ему премию мира?– иронизировал Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, внимание к Хегсету возникло не случайно. Его деятельность уже вызвала вопросы в американской политической среде, поэтому именно он, по мнению Тизенгаузена, может оказаться под самым сильным давлением.

В то же время решение о возможных кадровых изменениях остается за президентом США. Тизенгаузен не привел подтверждений того, что Хегсета уже решили уволить, но не исключил усиления критики в его адрес.

Кремль готовит перевод пенсионных накоплений россиян

Российский Минфин подготовил законопроект, предусматривающий перевод пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений. По информации, приведенной Тизенгаузеном, потенциальные изменения коснутся примерно 71 миллиона россиян.

Общий объем средств, о которых идет речь, он оценил в 6,5 триллиона рублей. Политтехнолог обратил внимание, что предложенная модель не предусматривает необходимости получения индивидуального согласия владельцев накоплений на их перевод.

Пока что деньги у россиян открыто не забирают. Их переводят в другую программу, с другими правилами, но без согласия самих россиян. Просто ставят перед фактом– пояснил Тизенгаузен.

Он подчеркнул, что речь идет об изменении механизма управления накоплениями, а не об уже осуществленном изъятии денег со счетов граждан. Однако именно от новых правил будет зависеть, как государство сможет использовать соответствующие средства и на каких условиях они будут доступны владельцам.

По мнению политтехнолога, российские власти рассматривают пенсионные накопления как дополнительный источник ресурсов для бюджета. Один из возможных механизмов предусматривает вложение этих средств в государственные облигации.

Фактически это позволило бы государству привлекать деньги граждан для финансирования собственных расходов. В то же время возникает вопрос, на какие именно нужды российские власти будут направлять ресурсы, полученные благодаря такому механизму.

По сути, этими деньгами хотят залатать дыры в бюджете уже сейчас. С помощью облигаций предоставить кредит государству и таким образом профинансировать военный бюджет, то есть войну– заявил Тизенгаузен.

Политтехнолог связал возможное изменение правил пенсионных накоплений с общим состоянием российских финансов. По его оценке, затянувшаяся война создает все большее давление на бюджет, а Кремль вынужден искать дополнительные источники финансирования.

Он также напомнил, что ранее Путин призывал активнее использовать финансовые ресурсы населения. Тизенгаузен рассматривает нынешнюю инициативу Минфина как продолжение такого подхода.

В то же время предложенные изменения создают неопределенность для самих владельцев накоплений. Ведь перевод средств в другую программу будет означать применение новых правил, на которые граждане, согласно описанной схеме, не смогут напрямую влиять.

Тизенгаузен провел параллель с опытом распада Советского Союза, когда сбережения миллионов людей обесценились из-за экономического кризиса и инфляции. Люди, которые годами откладывали деньги на большие покупки, потеряли значительную часть их покупательной способности.

Любители Советского Союза, наверное, помнят, как в одно мгновение обесценились вклады, которые люди копили всю жизнь. Кто-то откладывал на автомобиль, кто-то на холодильник. А за короткое время эти сбережения сгорели из-за гиперинфляции– напомнил политтехнолог.

Он не исключил, что дальнейшие финансовые трудности могут подтолкнуть российские власти к новым решениям в отношении средств населения. Однако сейчас речь идет именно о подготовленном законопроекте и возможных последствиях его реализации, а не о подтвержденном списании пенсионных накоплений.

Швеция проверила судно с российским экипажем

Проблемы России не ограничиваются экономикой и потерями на фронте. В Балтийском море европейские правоохранители все более тщательно проверяют торговые суда, которые могут быть связаны с разведывательными операциями.

По данным шведского телеканала TV4, у острова Готланд полиция и бойцы спецподразделения ночью поднялись на борт сухогруза Germanica. Правоохранители проверили документы и членов экипажа.

Тизенгаузен пояснил, что интерес к судну был связан с подозрениями относительно деятельности судоходной компании, которая им управляет.

Есть подозрение, что корабли этой судоходной компании российская разведка использует в качестве плавучих баз для запуска беспилотников– рассказал Тизенгаузен.

"Germanica" – сухогруз длиной 82 метра, построенный в 1984 году. Он ходит под флагом Антигуа и Барбуды, а его управлением занимается норвежская компания Haf Ship Management.

Компания имеет представительство в Калининграде, где осуществляется набор экипажей. По информации TV4, команда судна состояла из российских граждан.

Сама по себе проверка не доказывает причастности "Germanica" к разведывательной деятельности. Однако ранее спецслужбы Германии уже обращали внимание на маршруты других сухогрузов этой судоходной группы.

В 2025 году перемещения двух таких судов совпали по времени и месту с появлением неизвестных беспилотников вблизи немецких военных объектов. А в сентябре немецкая полиция провела обыск на сухогрузе "Scanlark" по подозрению в запуске разведывательного дрона, который фотографировал корабль военно-морских сил Германии.

Тизенгаузен отметил, что подобные эпизоды создают для европейских правоохранительных органов сложную задачу. Торговые суда могут легально находиться вблизи стратегических объектов, поэтому установить факт использования конкретного корабля для разведки без дополнительных доказательств непросто.

Гражданские корабли могут скрывать запуск дронов

Масштабы появления неизвестных беспилотников в Европе уже стали предметом отдельных исследований. По словам Тизенгаузена, британский Международный институт стратегических исследований проанализировал 144 подозрительных случая, зафиксированных начиная с августа 2024 года.

Дроны замечали вблизи военных баз Германии и Великобритании, стратегических объектов Франции, аэропортов, портов и энергетической инфраструктуры. Исследователи рассматривали возможность использования Россией гражданских судов для запуска части таких аппаратов.

Один из приведенных Тизенгаузеном случаев касался российского корабля "Жигулевск".

В феврале 2026 года шведские военные зафиксировали запуск российского беспилотника с корабля "Жигулевск". Дрон появился неподалеку от французского авианосца "Шарль де Голль", который находился в Мальме– рассказал политтехнолог.

По его словам, шведские военные подавили беспилотник с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Этот инцидент он привел в качестве примера того, как обычное судоходство может использоваться для приближения разведывательных средств к военным объектам.

Тизенгаузен также описал возможный механизм таких операций. Торговый сухогруз, официально перевозящий строительные материалы или другой груз, может проходить неподалеку от нужного объекта, после чего с него запускают несколько небольших дронов.

Беспилотники способны собрать информацию о военной инфраструктуре и передать ее операторам. После выполнения задания они не обязательно возвращаются на корабль.

Получив и передав информацию, беспилотник может просто упасть где-нибудь в море и затонуть. Попробуйте потом доказать, что он появился именно с сухогруза– отметил Тизенгаузен.

Такой способ использования дронов затрудняет работу правоохранителей, ведь к моменту проверки подозрительного судна самих аппаратов на его борту уже может не быть.

По мнению политтехнолога, европейским государствам придется усиливать контроль не только за российскими военными кораблями, но и за гражданскими судами, что может свидетельствовать о разведывательной деятельности.

Российские военные корабли – это далеко не вся угроза. Гражданские сухогрузы, даже под флагами других государств, тоже могут использоваться для таких операций– подчеркнул он.

Среди возможных мер Тизенгаузен назвал санкции против компаний, чье участие в шпионаже будет доказано, и более строгую ответственность для причастных судовладельцев и экипажей, вплоть до конфискации судов.

Он также предположил, что европейские партнеры могли бы воспользоваться украинским опытом противодействия российским беспилотникам и морским угрозам.

Финляндия выступила против возвращения россиян в спорт

Параллельно с усилением внимания к российской деятельности в Балтийском море Финляндия подняла вопрос о новых ограничениях для российских спортсменов. Министр иностранных дел Элина Валтонен заявила о намерении добиваться запрета на их въезд в Европейский Союз.

По словам Тизенгаузена, финская дипломатка еще в октябре предлагала коллегам из стран ЕС рассмотреть соответствующие ограничения для Шенгенской зоны. Речь идет о возможности не допускать российских спортсменов на международные соревнования, которые будут проходить в европейских странах.

Новая дискуссия возникла после сообщения о решении Спортивного арбитражного суда от 30 октября, которое, по словам политтехнолога, открывало российским командам путь к участию в хоккейных турнирах сезона 2026–2027 годов.

Российские сборные были отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. В финской хоккейной ассоциации возможное возвращение россиян назвали непонятным решением.

Если за вторжение в Украину ввели запрет, то что, причина уже исчезла? Российские войска вывели из Украины? Нет. Путин стал меньше убивать людей?– заявил Тизенгаузен.

Он резко раскритиковал идею отделять международный спорт от войны, когда государство продолжает вооруженную агрессию против соседей. По его мнению, допуск российских команд к соревнованиям без изменения политики Кремля может восприниматься как постепенное возвращение России к международной жизни без прекращения войны.

Тизенгаузен провел историческую параллель со Второй мировой войной, предложив представить участие команд нацистской Германии в международных турнирах под собственным флагом во время боевых действий. Таким сравнением он объяснил свое неприятие аргумента о том, что спорт должен оставаться вне политики при любых обстоятельствах.

По его словам, пять финских депутатов также поддержали требования ввести новые санкции и визовые ограничения, которые могли бы помешать возвращению российских хоккейных сборных на международные турниры.

Позицию Финляндии политтехнолог связал и с ее собственным историческим опытом. Он напомнил о советском вторжении в страну в 1939 году и попытке СССР быстро одолеть значительно превосходящего его по численности противника.

Финская армия смогла оказывать длительное сопротивление, хотя в результате войны страна потеряла часть территорий. В то же время Финляндия сохранила независимость и собственную государственность.

Тизенгаузен сравнил этот опыт с борьбой Украины против российского вторжения. Он выразил надежду, что после завершения российской агрессии вопрос восстановления территориальной целостности встанет не только перед Украиной, но и в более широком контексте будущих изменений в России и ее отношениях с соседями.

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