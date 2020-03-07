Пенсионный фонд могут ликвидировать: что будет с пенсиями

Отсутствие пенсионного фонда, "вторая пенсия" и дополнительные взносы из зарплаты. Что готовит для украинцев пенсионная реформа, узнавал 24 канал.

Что будет вместо Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины могут ликвидировать, а его функции передать Министерству финансов Украины или Госказначейству. Также рассматривают вариант "преобразования Пенсионного фонда вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство". О таких намерениях заявила глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова в комментарии "Зеркалу недели".

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Зачем хотят ликвидировать Пенсионный фонд

Контролировать Пенсионный фонд, фонды социального страхования и безработицы, практически невозможно. И мы работаем над новым законодательным механизмом, который бы позволил навести там порядок,

– Галина Третьякова.

В Раде заявляют, что все в рамках пенсионной реформы, и уверяют – на нынешние пенсии это не повлияет.

Из-за демографического кризиса для будущих пенсионеров не будет денег. Сейчас есть больше трудоспособного населения, чем людей пенсионного возраста. Но из-за низкой рождаемости и высокого уровня эмиграции, трудоспособного населения станет меньше, а пожилых людей наоборот станет больше. При таких условиях нынешнюю систему выплат пенсий нужно срочно менять.

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Именно поэтому в Раде хотят ликвидировать Пенсионный фонд и создать орган, который будет лучше служить в рамках реформы – Национальное страховое агентство, а нынешние функции передать Минфину.

Пенсионный фонд собирает сведения о трудовом стаже по каждому украинцу и на основе этого и его заработной платы определяет размер пенсии. Среди задач фонда – также контроль за уплатой единого социального взноса.

Вторая пенсия: работники будут платить больше

Прежде чем рассказывать о "второй пенсии", которая может появиться, давайте вспомним три этапа, которые мы должны пройти до полноценной пенсионной реформы.

Мы на первом уровне. Это солидарная пенсия. Пенсионерам выплачивают деньги из Пенсионного фонда, который наполняют работающие люди.



Пенсионерам выплачивают деньги из Пенсионного фонда, который наполняют работающие люди. Второй уровень – это накопительная система пенсионного страхования. Суть в том, что часть взносов уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть по-прежнему будут платить в общий Пенсионный фонд. Второй уровень – переходный, поскольку нельзя за один день перейти на совершенно новую систему пенсионных выплат.



Суть в том, что часть взносов уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть по-прежнему будут платить в общий Пенсионный фонд. Второй уровень – переходный, поскольку нельзя за один день перейти на совершенно новую систему пенсионных выплат. Третий, последний уровень, предусматривает добровольные взносы. Украинцы сами будут ответственны за свое будущее. Они будут вносить суммы, которые сами решат нужными, в негосударственные пенсионные фонды на свой счет.

Мы еще пока на первом уровне, но в Раде уже вносят законопроекты как перейти на второй. В частности, законопроект №2683 предусматривает обязательные отчисления в счет своей будущей "второй" пенсии.

Если законопроект поддержат, то работодатели будут платить минимум 2%, а работники минимум 1% от дохода на свой индивидуальный накопительный пенсионный счет, который к тому же можно унаследовать. Сумма взноса зависит от желания работника и его договоренности с работодателем. Инициатор законопроекта, Галина Третьякова, говорит, что отчисления могут составлять даже 15% от дохода. Для этого планируют создать Пенсионное казначейство, где будут храниться взносы.

Заметим, что это дополнительные взносы, а единый социальный взнос, который сейчас составляет 1039 гривен, никто не отменяет.

Что говорят оппоненты такого решения

С критикой решения о ликвидации Пенсионного фонда уже выступили несколько экспертов. В частности, эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Владимир Щербина в комментарии "Слово и Дело" утверждает, что ликвидация ПФУ принесет только больший хаос и не решит проблему. Нужно целенаправленно переходить на накопительную систему, и искать другой источник наполнения Пенсионного фонда. По мнению эксперта, ликвидация фонда эти две задачи не решит.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева усматривает причину ликвидации Пенсионного фонда в том, что бюджет плохо рассчитан на социальные выплаты. Он утверждает, что в этом году в бюджет не заложили индексацию пенсий, а социальные расходы в целом сократили на 12 миллиардов. Галина Третьякова в ответ заявила, что в этом году планируют трижды индексировать пенсии.

Как индексируют пенсии? При индексации принимают во внимание 2 фактора – средняя заработная плата и инфляция. Средняя зарплата за год выросла на 16%, с запланированными на 1 июля и 1 декабря этого года поднятиями "минималки" она может снова вырасти. Инфляция же наоборот сократилась и в 2019 составила 4,1%. Несмотря на это, пенсии могут повысить на 10-11%.

Что нужно, чтобы выйти на пенсию?

Единственное, что нужно иметь – это страховой стаж. Но такие нюансы, как возраст пенсионера, а также год выхода на пенсию, вносят свои коррективы.

Ежегодно необходимый страховой стаж увеличивается на один год. Сейчас он составляет 27 лет, а уже к 2028 составит 35 лет. Однако, это касается только тех украинцев, которые планируют выйти на пенсию сразу по достижению пенсионного возраста, то есть в 60 лет.

Если же пенсионер будет работать дольше на три года, то есть до возраста 63, то необходимый стаж уменьшается до 17 лет в 2020 и до 27 лет стажа в 2028.

Есть еще третий вариант – работать до 65. В таком случае необходимый стаж – 15 лет, и его не планируют менять.

Больше: Стаж для пенсии: как купить, сколько стоит и кому это нужно

В Украине можно докупить до 5 лет стажа. Но эта покупка не из дешевых. Один год стажа обойдется в 25 тысяч гривен. Стоимость покупки стажа рассчитывается по следующей формуле:

Стаж = ЕСВ * Коэффициент * Количество месяцев

Коэффициент зависит от количества лет, которые вы покупаете. Чем больше покупаете, тем один год выходит дешевле. Коэффициент для одного года – 2, для двух – 1.8, для трех – 1.6, для четырех – 1.4 и для пяти – 1.2.



Стаж для пенсии 2020 / Инфографика 24 канала

Что такое страховой стаж? Это отрезок времени, когда человек, будучи официально трудоустроенным, ежемесячно вносил минимальный страховой взнос. Другими словами, это количество месяцев, за которые человек платил единый социальный взнос. Сейчас он составляет 1039 гривен.

Какую пенсию получают украинцы

Минимальная пенсия – 1638 гривен, а максимальная в 10 раз больше. В среднем украинские пенсионеры получают 3083 гривны. Подробнее смотрите в инфографике:



Пенсии в Украине 2020 / Инфографика 24 канала

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