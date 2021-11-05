Такое развитие событий предположили в ежегодном отчете Пентагона по оценке военных возможностей КНР.
Важно В Пентагоне отреагировали на вероятные испытания гиперзвукового оружия Китаем
В Пентагоне отметили, что ускоренные темпы ядерной экспансии Китая могут позволить стране иметь до 700 ядерных боеголовок к 2027 году.
КНР, вероятно, стремится получить по крайней мере 1000 боеголовок к 2030 году, что превышает предыдущие прогнозы Пентагона в 2020 году относительно темпов и объемов (вооружения Китая – 24 канал),
– отмечается в отчете.
При этом Минобороны США обратило внимание на усилия Пекина по увеличению количества наземных, воздушных и морских платформ для доставки ядерного оружия, необходимых для расширения ядерных возможностей страны.
Кроме того, КНР наращивает мощности производства боевых веществ на основе плутония, а также осуществляет другие меры для укрепления ядерного потенциала.
Какая ситуация с ядерным оружием сейчас
Официальное количество ядерных зарядов в США сейчас не превышает 3 750 единиц. В то же время в начале 2000-х годов это количество составляло около 10 тысяч. Сейчас администрация Байдена осуществляет пересмотр ядерной политики США.