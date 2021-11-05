Такий розвиток подій висловили у щорічному звіті Пентагону щодо оцінки військових можливостей КНР.

Важливо У Пентагоні відреагували на ймовірні випробування гіперзвукової зброї Китаєм

У Пентагоні зазначили, що прискорені темпи ядерної експансії Китаю можуть дозволити країні мати до 700 ядерних боєголовок до 2027 року.

КНР, імовірно, прагне отримати принаймні 1000 боєголовок до 2030 року, що перевищує попередні прогнози Пентагону від 2020 року стосовно темпів та обсягів (озброєння Китаю – 24 канал),

– зазначається у звіті.

При цьому Міноборони США звернуло увагу на зусилля Пекіна щодо збільшення кількості наземних, повітряних та морських платформ для доставки ядерної зброї, необхідних для розширення ядерних можливостей країни.

Крім того, КНР нарощує потужності виробництва бойових речовин на основі плутонію, а також здійснює інші заходи для зміцнення ядерного потенціалу.

Зверніть увагу! Збройовий плутоній у формі компактного металу, що містить не менше за 94% ізотопу 239Pu призначений для створення ядерної зброї.

Яка ситуація з ядерною зброєю зараз

Офіційна кількість ядерних зарядів у США зараз не перевищує 3 750 одиниць.Водночас на початку 2000-х років ця кількість становила близько 10 тисяч. Наразі адміністрація Байдена здійснює перегляд ядерної політики США.