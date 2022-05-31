Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США рассказал в интервью американскому телевидению.

По теме Поставка оружия Украине, условия США и реакция Москвы: эксперт назвал красные линии войны

Возможность эскалации всегда существует, – генерал Милли

Я считаю, что всегда есть возможность эскалации. Нам необходимо принимать это во внимание и делать соответствующие выводы, чем мы и занимаемся, – подчеркнул генерал.

По словам Милли, глава Пентагона Ллойд Остин постоянно находится на связи с министром обороны Алексеем Резниковым. Такая коммуникация позволяет учитывать риски и управлять эскалацией.

На Востоке бои – определяющие

Генерал также прокомментировал ситуацию, которая сейчас идет на фронте на Востоке Украины. Он назвал эти оперативные бои между россиянами и украинцами "определяющими". Более того, считает Милли, следующие несколько недель моют определить дальнейшее течение войны.

Читайте также ЕС достиг соглашения о запрете экспорта российской нефти, – Шарль Мишель

Украина получит от США высокочные ракеты

Отметим, что стало известно, что Украина получит от США системы MLRS. Об этом сообщил американский дипломат Майкл Макфол. Однако он уточнил: высокоточные ракеты будут, но не такие, как можно достичь на большое расстояние на территорию России. Именно вокруг этого вопроса в последние дни продолжались дискуссии.

При этом госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова уточнила , что эти поставки оружия, которые проходят сейчас, – грантовые и пока не касаются ленд-лиза. Сейчас над реализацией ленд-лиза активно работают украинские власти.

Позиция Пентагона по поводу войны России в Украине

Ранее в Пентагоне объяснили , что не видят того, что Россия готова идти на переговоры с Украиной о прекращении боевых действий.

Владимир Путин пока не проявляет никакого интереса к урегулированию ситуации.

Боевые действия на Востоке Украины очень активны и динамика меняется каждый день.

В США подчеркнули, что Вашингтон активно снабжает Киевом оружие. Иногда процесс транспортировки занимает до 48 часов.

Следует посмотреть: какая ситуация на фронте по состоянию на утро 31 мая