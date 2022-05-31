Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США розповів в інтерв'ю американському телебаченню.

До теми Постачання зброї Україні, умови США та реакція Москви: експерт назвав червоні лінії війни

Можливість ескалації завжди існує, – генерал Міллі

Я вважаю, що завжди існує можливість ескалації. Нам необхідно брати це до уваги і робити відповідні висновки, чим ми і займаємось, – наголосив генерал.

За словами Міллі, очільник Пентагону Ллойд Остін постійно перебуває на зв'язку з міністром оборони Олексієм Резніковим. Така комунікація дозволяє враховувати ризики та "керувати ескалацією".

На Сході бої – визначальні

Генерал також прокоментував ситуацію, яка зараз відбувається на фронті на Сході України. Він назвав ці оперативні бої між росіянами та українцями "визначальними". Ба більше, вважає Міллі, наступні кілька тижнів миють визначити подальший перебіг війни.

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Україна таки отримає від США високочні ракети

Зазначимо, що стало відомо, що Україна таки отримає від США системи MLRS. Про це повідомив американський дипломат Майкл Макфол. Проте він уточнив: високоточні ракети будуть, але не такі, якими можна досягнути на велику відстань на територію Росії. Саме навколо цього питання протягом останніх днів тривали дискусії.

При цьому пані посол України в США Оксана Маркарова уточнила, що ці поставки зброї, які відбуваються зараз, – грантові і поки не стосуються ленд-лізу. Наразі над реалізацією ленд-лізу активно працює українська влада.

Позиція Пентагону щодо війни Росії в Україні

Раніше в Пентагоні пояснили, що не бачать того, що Росія готова іти на перемовини з Україною щодо припинення бойових дій.

Володимир Путін наразі не виявляє жодного зацікавлення у врегулюванні ситуації.

Бойові дії на Сході України – дуже активні та динаміка змінюється щодня.

У США наголосили, що Вашингтон активно постачає Києву зброю. Інколи процес транспортування займає до 48 годин.

Варто переглянути: яка ситуація на фронті станом на ранок 31 травня