О планах финансирования из Пентагона СМИ пишут, ссылаясь на американских чиновников. О вероятности оплаты Starlink из ЕС заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее Черт с ним, – Илон Маск заявил, что продолжит финансировать Starlink в Украине

Какие деньги могут направить на финансирование

Пентагон может оплачивать Starlink из фонда, который использовался для снабжения оружием и оборудованием Украины.

Кроме того, по словам Ландсбергиса, об оплате Starlink в Украине говорили в ходе встречи 27 министров иностранных дел ЕС 17 октября. Дипломат подчеркнул, что доступ к интернету для Украины не должен оставаться в руках одного "сверхмощного" человека, который может в один день отказаться от финансирования. Речь идет о Маске.

Поэтому чиновник отметил – лучше иметь соглашение между коалицией стран, которые могли бы приобрести услугу Starlink и предоставлять ее украинцам.

Маск отозвал запрос

Илон Маск обнародовал новый твит, где написал, что SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование Starlink в Украине.

Напомним, после серии скандальных сообщений миллиардер заявил, что продолжит финансирование. В то же время, он упрекнул, что другие компании продолжают зарабатывать, а его компания будет предоставлять деньги Украине.

Маск говорил, что в Украину было отправлено 25 300 терминалов, но якобы только 10 630 платят за обслуживание.

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