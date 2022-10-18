Про плани фінансування з Пентагону ЗМІ пишуть, посилаючись на американських чиновників. Щодо ймовірності оплати Starlink з ЄС заявив глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Раніше Чорт із ним, – Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати Starlink в Україні

Які гроші можуть спрямувати на фінансування

Пентагон може оплачувати Starlink із фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання Україні.

Крім того, за словами Ландсбергіса, про оплату Starlink в Україні говорили під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС 17 жовтня. Дипломат наголосив, що доступ до інтернету для України не повинен залишатися в руках однієї "надпотужної" людини, яка може в один день відмовитись від фінансування. Мовиться про Маска.

Тому чиновник, зазначив – краще мати угоду між коаліцією країн, які могли б придбати послугу Starlink та надавати її українцям.

Маск відкликав запит

Так, Ілон Маск оприлюднив новий твіт, де написав, що SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування Starlink в Україні.

Нагадаємо, після серії скандальних дописів мільярдер заявив, що таки продовжить фінансування. Водночас він дорікнув, що інші компанії продовжують заробляти, а його компанія буде надавати гроші Україні.

Маск говорив, що в Україну було відправлено 25300 терміналів, але нібито тільки 10 630 платять за обслуговування.

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