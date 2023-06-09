По имеющимся у журналистов данным, объявить о пакете помощи могут уже сегодня, 9 июня. Речь идет о долгосрочном пакете вооружения, в который будут входить средства ПВО. Об этом сообщили официальные представители администрации.

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Что может получить Украина

В рамках этой инициативы более 2 миллиардов долларов пойдут на покупку пусковых установок и ракет Hawk, а также два типа новейших ракет для ПВО Patriot.

Одна из них – Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3. Над ее производством трудится компания Lockheed Martin Corp. Другая ракета – Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, которую производит Raytheon Technologies Corp. Последняя, как говорят в компании, "обеспечивает улучшенную способность поражать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты противника в дополнение к ракете PAC-3".

Как мы уже говорили, говорится о пакете долгосрочной помощи. Инициатива USAI будет основываться на необходимости помочь украинской ПВО противостоять российской агрессии. Сама программа оплачивает контракты с датой поставки через месяцы и даже годы. По сути, для усиления долгосрочной потребности нашего государства.

Заметим, что накануне в Швейцарии наконец-то пришли к согласию. Сенат страны согласовал реэкспорт оружия в Украину.

Что нам даст реэкспорт оружия

7 июня Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону. Она разблокирует реэкспорт оружия швейцарского производства в наше государство. Следует понимать, что это важный шаг, ведь до сих пор страна придерживалась нейтралитета.

За это решение проголосовали 22 парламентария, а против высказались – 17. Еще 4 воздержались. Кстати, несколько дней назад нижняя палата проголосовала против. После решения Сената им придется рассмотреть этот вопрос снова.

Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты,

– говорится на сайте Сената Швейцарии.