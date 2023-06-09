За наявними у журналістів даними, оголосити про пакет допомоги можуть вже сьогодні, 9 червня. Мовиться про довгостроковий пакет озброєння, до якого входитимуть засоби ППО. Про це ЗМІ розповіли офіційні представники адміністрації.

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Що може отримати Україна

У рамках цієї ініціативи понад 2 мільярди доларів підуть на покупку пускових установок і ракет Hawk, а також двох типів новітніх ракет для ППО Patriot.

Одна з них – Patriot Advanced Capability Missile-3, або Pac-3. Над її виробництвом працює компанія Lockheed Martin Corp. Інша ракета – Guidance Enhanced Missile, або GEM-T, яку виготовляє Raytheon Technologies Corp. Остання, як кажуть у компанії, "забезпечує покращену здатність вражати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та літаки противника на додаток до ракети PAC-3".

Як ми вже говорили, мовиться про пакет довгострокової допомоги. Ініціатива USAI ґрунтуватиметься на потребі допомогти українській ППО протистояти російській агресії. Сама програма оплачує контракти з датою постачання через місяці та навіть роки. Власне, для посилення довгострокової потреби нашої держави.

Зауважимо, що напередодні у Швейцарії нарешті дійшли згоди. Сенат країни погодив реекспорт зброї до України.

Що нам дасть реекспорт зброї

Власне, 7 червня Сенат Швейцарії схвалив поправку до закону. Вона розблоковує реекспорт зброї швейцарського виробництва до нашої держави. Слід розуміти, що це важливий крок, адже досі країна дотримувалася нейтралітету.

За це рішення проголосували 22 парламентарі, а проти висловилися – 17. Ще 4 утрималися. До слова, кілька днів тому нижня палата проголосувала проти. Після рішення Сенату їм доведеться розглянути це питання знову.

Країнам, які купують швейцарську військову техніку, має бути дозволено на певних умовах реекспортувати її до країн, залучених у збройні конфлікти,

– ідеться на сайті Сенату Швейцарії.