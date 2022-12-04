Глава Пентагона обвинил Россию в преднамеренной жестокости в войне против Украины

Российские захватчики намеренно жестоко целятся в мирных украинцев и гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что с намеренной жестокостью Россия ставит гражданские лица и гражданские цели под прицел своих пушек.

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Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки приводят к гибели детей, разрушениям школ и больниц,

– подчеркнул Остин.

США обещают и дальше поддерживать Украину

Ллойд Остин подчеркнул, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В то же время, Пентагон также обеспокоен эскалацией конфликта в российско-украинской войне и напряжения между США и Россией.

Мы не позволим втянуть себя в войну Путина,

– сказал он.

Министр обороны США заявил, что соседние с Россией государства смотрят на российскую имперскую агрессию с постоянной тревогой, а агрессия РФ дала возможность всему миру увидеть тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.

Российская агрессия является причиной расширения НАТО

Глава Пентагона подчеркнул, что Россию не провоцировали, не угрожали и на нее не нападали. По его словам, "один человек избрал войну, которая является следствием расширения НАТО - она является причиной расширения НАТО".

"Из-за тоски кремля по исчезнувшей империи Европа столкнулась с наибольшим кризисом безопасности со времен окончания Второй мировой войны", – отметил Остин.

Остин напомнил, что Россия, будучи членом Совета Безопасности ООН, "ведет войну, чтобы уничтожить демократию для более 43 миллионов человек с умышленной жестокостью". Путинская война дала каждому на земле представление о мире тирании и беспорядка, добавил он.