Сколько людей имеют доступ к секретной информации – не указывают. Также журналисты пишут, что вероятно расследование будет проведено быстрее, чем ожидалось, потому что определенный "след" шпиона уже нашли.

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Списки сотрудников, получающих регулярные обновления, содержащие секретную информацию, с 7 апреля значительно сократились. До утечки доступ к информации подобного характера имели около тысячи человек,

– говорится в сообщении.

Какую закономерность увидели в "слитых" документах

В СМИ подробно ознакомились с документами, попавшими в соцсети, и заметили среди них цветные распечатки с текстами, графиками и картами. Подозревают, что они были сфотографированы и слиты в соцсети.

"Не все принтеры в офисах государственных органов США имеют доступ к печати секретных документов", — сказал один из чиновников.

Те устройства, которым это разрешено, сначала проходят соответствующую регистрацию и получают уникальный ID. То есть расследователям легче будет идентифицировать источник утечки.



"Слитые" документы Пентагона / Фото CNN

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Обратите внимание! По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, информация об утечке "секретных данных" – это попытка россиян сорвать украинское контрнаступление. Кроме того, представители украинской разведки подчеркнули, что "слитые документы" – очередная ИПСО. И главное – это никак не повлияет на весеннее контрнаступление Украины.

Кратко о "утечке" данных