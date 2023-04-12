Сколько людей имеют доступ к секретной информации – не указывают. Также журналисты пишут, что вероятно расследование будет проведено быстрее, чем ожидалось, потому что определенный "след" шпиона уже нашли.
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Списки сотрудников, получающих регулярные обновления, содержащие секретную информацию, с 7 апреля значительно сократились. До утечки доступ к информации подобного характера имели около тысячи человек,
– говорится в сообщении.
Какую закономерность увидели в "слитых" документах
В СМИ подробно ознакомились с документами, попавшими в соцсети, и заметили среди них цветные распечатки с текстами, графиками и картами. Подозревают, что они были сфотографированы и слиты в соцсети.
"Не все принтеры в офисах государственных органов США имеют доступ к печати секретных документов", — сказал один из чиновников.
Те устройства, которым это разрешено, сначала проходят соответствующую регистрацию и получают уникальный ID. То есть расследователям легче будет идентифицировать источник утечки.
"Слитые" документы Пентагона / Фото CNN
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Кратко о "утечке" данных
- О том, что тайные документы просочились в сеть, стало известно в конце прошлой недели. В них якобы были описаны планы США и НАТО по усилению украинской армии перед запланированным контрнаступлением.
- Впоследствии в сети обнаружили новую партию данных, которые могли раскрыть секреты американской национальной безопасности от Украины до Ближнего Востока и Китая.