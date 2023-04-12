Скільки людей наразі мають доступ до секретної інформації – не вказують. Також журналісти пишуть, що ймовірно, розслідування буде проведено швидше, ніж очікувалось, бо певний "слід" шпигуна уже знайшли.
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Списки співробітників, які отримують регулярні оновлення, що містять таємну інформацію, з 7 квітня значно скоротилися. До витоку доступ до інформації подібного характеру мали близько тисячі людей,
– йдеться в повідомленні.
Яку закономірність побачили у "злитих" документах
У ЗМІ детально ознайомилися з документами, які потрапили у соцмережі, та помітили серед них кольорові роздруківки з текстами, графіками та картами. Підозрюють, що вони були сфотографовані та "злиті" в соцмережі.
"Не всі принтери в офісах державних органів США мають доступ до друку секретних документів", – цитує видання слова одного з чиновників.
Ті пристрої, яким це дозволено, спершу проходять відповідну реєстрацію та отримують унікальний ID. Тобто, розслідувачам легше буде ідентифікувати джерело витоку.
"Злиті" документи Пентагону / Фото CNN
До теми Перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку, – Пентагон про "злиті" документи
Коротко про "витік" даних
- Про те, що таємні документи просочились в мережу стало відомо наприкінці минулого тижня. У них начебто були описані плани США і НАТО щодо посилення української армії перед запланованим контрнаступом.
- Згодом в мережі виявили нову партію даних, які могли розкрити секрети американської національної безпеки від України до Близького Сходу та Китаю.