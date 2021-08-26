В то же время представитель Пентагона Джон Кирби также подтвердил, что произошел по меньшей мере еще один взрыв. Он прогремел вблизи отеля Baron, недалеко от терминала.

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Впрочем, точного количества жертв в американском ведомстве пока не назвали. Зато заявили, что среди погибших есть американцы и гражданское население. Более подробную информацию Кирби пообещал обнародовать позже.

По информации Politico, взрыв произошел у входа, через который американцы направлялись к эвакуационным самолетам. Там отметили, что второй взрыв прогремел в 300 метрах от места первого.

Полный текст публикации Джона Кирби в твиттере на русском:

"Мы можем подтвердить, что взрыв возле Abbey Gate (один из входов в терминал – 24 канал) стал результатом сложной атаки, которая привела к ряду жертв США и гражданского населения. Мы также можем подтвердить по крайней мере один другой взрыв возле отеля Baron, недалеко от Abbey Gate. Мы будем обновлять информацию."

Что происходит в аэропорту Кабула

В четверг, 26 августа, возле аэропорта Кабула прогремело 2 мощных взрыва. По информации местных СМИ, по меньшей мере 10 человек погибли. В хирургическом центре города сообщили, что к ним уже доставили 60 раненых.

Обратите внимание! Издание Politico, ссылаясь на источники в Белом доме, написало, что первый взрыв совершил смертник, который принадлежал к террористической организации "Исламское государство".

В эфире американского телеканала Sky News показали видео, на котором видно, что возле аэропорта имени Хамида Карзая в Афганистане поднимается дым от взрывов. Кроме этого, слышны и звуки, похожие на выстрелы.