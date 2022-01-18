В рамках ротации инструкторы занимаются тренировкой и консультациями местных сил в Украине. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, характер их миссии менять не планируют.

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Пока нет планов размещать дополнительных военных в рамках ротации в Украине. Мы продолжим искать способы помочь Украине защищать себя, что предусматривает дополнительную помощь в сфере безопасности,

– заявил Кирби.

Госсекретарь США едет в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, совершит визит в Украину. Пригласил американского политика глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба и Блинкен продолжат тесную координацию действий Украины и США для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

В частности, политики обсудят меры практической поддержки Украины со стороны США, а также – активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Кроме того, темой разговора станет широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в ряде сфер.

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