У межах ротації інструктори займаються тренуванням і консультаціями місцевих сил в Україні. За словами представника Пентагону Джона Кірбі, характер їхньої місії змінювати не планують.

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Наразі немає планів розміщувати додаткових військових у рамках ротації в Україні. Ми продовжимо шукати способи допомогти Україні захищати себе, що передбачає додаткову допомогу у сфері безпеки,

– заявив Кірбі.

Держсекретар США їде в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 19 січня, здійснить візит в Україну. Запросив американського політика глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба та Блінкен продовжать тісну координацію дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії.

Зокрема, політики обговорять заходи практичної підтримки України з боку США, а також – активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Окрім того, темою розмови стане широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у низці сфер.

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