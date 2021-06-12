Ранее в этот же день Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что США одобрили вторую часть помощи Украине в сфере безопасности. И поблагодарил за это администрацию Джо Байдена.
Здесь подробнее Зеленский: Пентагон одобрил вторую часть помощи Украине на 150 миллионов долларов
Что содержит новый пакет USAI – военной помощи – Украина
США выделят Украине на вопросы безопасности дополнительные 150 миллионов долларов. Раньше, 1 марта, США уже согласовали 125 миллионов долларов для Украины в рамках USAI.
- Эти деньги пойдут на "обучение, оборудование и совещательные усилия",
- Чтобы "помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО".
Эти деньги Пентагон согласился выдать Киеву ввиду того, что "Украина в этом году (речь о 2021 – 24 канал) достигла достаточного прогресса в оборонных реформах".
На что разрешено потратить эти деньги
Деньги из нового пакета военной помощи США можно потратить в 2021 году:
- На повышение летальности имеющегося оружия.
- На развитие систем управления.
- На военные учения.
- На артиллерийские радары, беспилотники, защищены средства связи, электронной войны и военно-медицинской эвакуации.
В итоге Пентагон призвал Украину продолжать проводить реформы, чтобы обеспечить соблюдение принципа демократического гражданского контроля над войсками и оборонными предприятиями.
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